Переконаний, що рано чи пізно Пашинський буде виправданий від цієї свавільної безглуздої підозри — адвокат Андрій Федур

Захисник політика прокоментував арешт екснардепа та спрогнозував розвал підозри і справи про "розкрадання нафтопродуктів"

Захист голови Національної асоціації підприємств оборонної промисловості України, колишнього нардепа Сергія Пашинського буде оскаржувати рішення ВАКС щодо міри запобіжного заходу, а справа проти політика врешті розвалиться по аналогії з іншими подібними гучними провадженнями.

Про це в понеділок, 26 лютого, за результатами розгляду у Вищому антикорсуді клопотання прокуратури щодо арешту Пашинського заявив адвокат екснардепа Андрій Федур. Перед цим ВАКС погодився частково задовольнити прохання прокуратури у справі про нібито розкрадання нафтопродуктів та дозволив арешт Пашинського на 2 місяці з можливістю внесення застави на 272,5 млн грн (хоча обвинувачення клопотало про 300 млн грн).

"В цих умовах ми будемо боротися, і я переконаний, що ми зможемо довести правдивість і правильність позиції Пашинського. Скоріше за все, будемо готувати апеляцію на рішення ВАКС. Ще немає повного тексту рішення ВАКСу. Тобто, ми знаємо лише результат цього суддівського свавілля… Так, це прикро, мені особисто надзвичайно неприємно, як людині і адвокату, що сталася така ситуація з моїм клієнтом, але це була очікувана ситуація. Ми до цього були готові. В першу чергу, до цього був готовий сам Сергій Володимирович Пашинський. Були готові і його адвокати. Стосовно застави, думаю, це питання буде вирішуватися. Але ми тільки що отримали ухвалу, і Сергій Володимирович Пашинський поїхав до буцегарні. Можу точно спрогнозувати і я переконаний, що рано чи пізно Пашинський буде виправданий від цього свавільної безглуздої підозри", — зазначив Федур.

За його словами, це лише початок довгого процесу, який врешті завершиться перемогою Пашинського, а в ситуації з підозрою очевидно "було замовлення, що людину треба кинути в буцегарню — і її кинули туди".

"Знаєте, це не перший процес, який дуже гучно починається, отак під відеокамери і таке інше. Подивимось, чим цей процес буде закінчуватися. Я переконаний, що в ході розгляду цієї справи ми її виграємо. Але ж питання у тому, що ті втрати, які несе людина, незаконно опинившись в буцегарні, їх не повернути. Шкода, що на жаль, в Україні на сьогоднішній день суду немає. Формально виглядало, як розгляд справи судом, але насправді ніякого розгляду не було. Це було наперед визначене питання, ще до подання клопотання детективом до суду було зрозуміло, що Пашинський буде заарештований і що буде визначений такий розмір застави. Це — не правосуддя, а все що завгодно", — поскаржився адвокат.

Нагадаємо, раніше ми писали, що 12 лютого СБУ та НАБУ провели обшуки у будинку ексдепутата. Пашинському оголосили підозру в рамках кримінального провадження, зареєстрованого багато років тому. Його звинувачують у заволодінні нафтопродуктами вартістю 967 млн гривень, заарештованими у справі власника так званої групи компаній "Східно-Європейська паливно-енергетична компанія" (СЕПЕК). Окрім Пашинського, підозра була оголошена ще п’ятьом учасникам злочинної схеми.

Дізнатися докладніше про минуле засідання у справі Пашинського, ви можете у матеріалі "Телеграфа", перейшовши за посиланням.