Убежден, что рано или поздно Пашинский будет оправдан от этого бессмысленного подозрения — адвокат Андрей Федур

Защитник политика прокомментировал арест экс-нардепа и спрогнозировал развал подозрения и дела о "хищении нефтепродуктов"

Защита председателя Национальной ассоциации предприятий оборонной промышленности Украины, бывшего нардепа Сергея Пашинского будет обжаловать решение ВАКС относительно меры пресечения, а дело против политика наконец-то развалится по аналогии с другими подобными громкими производствами.

Об этом в понедельник, 26 февраля, по результатам рассмотрения в Высшем антикорсуде ходатайства прокуратуры по аресту Пашинского заявил адвокат экс-нардепа Андрей Федур. Перед этим ВАКС согласился частично удовлетворить просьбу прокуратуры по делу о якобы хищении нефтепродуктов и разрешил арест Пашинского на 2 месяца с возможностью внесения залога на 272,5 млн грн (хотя обвинение ходатайствовало о 300 млн грн).

"В этих условиях мы будем бороться, и я убежден, что мы сможем доказать правдивость и правильность позиции Пашинского. Скорее всего, будем готовить апелляцию на решение ВАКС. Еще нет полного текста решения ВАКСа. То есть мы знаем только результат этого судейского произвола… Да, это досадно, мне лично очень неприятно, как человеку и адвокату, что произошла такая ситуация с моим клиентом, но это была ожидаемая ситуация. Мы к этому были готовы. В первую очередь, к этому был готов сам Сергей Владимирович Пашинский. Были готовы и его адвокаты. Относительно залога, думаю, этот вопрос будет решаться. Но мы только что получили постановление, и Сергей Владимирович Пашинский поехал в тюрьму. Могу точно спрогнозировать и я убежден, что рано или поздно Пашинский будет оправдан от этого произвольного бессмысленного подозрения", – отметил Федур.

По его словам, это лишь начало долгого процесса, который наконец завершится победой Пашинского, а в ситуации с подозрением очевидно "был заказ, что человека нужно бросить в тюрьму — и его бросили туда".

"Знаете, это не первый процесс, который очень громко начинается, так под видеокамеры и так далее. Посмотрим, чем этот процесс будет заканчиваться. Я убежден, что в ходе рассмотрения этого дела мы его выигрываем. Но ведь вопрос в том, что эти потери, которые несет человек, незаконно оказавшись в тюрьме, их не вернуть. Жаль, что к сожалению, в Украине на сегодняшний день суда нет. Формально выглядело, как рассмотрение дела судом, но на самом деле никакого рассмотрения не было. Это был предопределенный вопрос, еще до подачи ходатайства детективом в суд было понятно, что Пашинский будет арестован и что будет определен такой размер залога. Это – не правосудие, а все что угодно", – посетовал адвокат.

Напомним, ранее мы писали, что 12 февраля СБУ и НАБУ провели обыски в здании экс-депутата. Пашинскому объявили подозрение в рамках уголовного производства, зарегистрированного много лет назад. Его обвиняют в завладении нефтепродуктами стоимостью 967 млн. гривен, арестованными по делу владельца так называемой группы компаний "Восточно-Европейская топливно-энергетическая компания" (СЕПЕК). Кроме Пашинского, подозрение было объявлено еще пяти участникам преступной схемы.

Узнать подробнее о прошлом заседании по делу Пашинского вы можете в материале "Телеграфа", перейдя по ссылке.