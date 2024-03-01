Демобілізація після 36 місяців? У Раді зробили заяву щодо звільнення військових

У Раді продовжується робота над новим законопроектом про мобілізацію

Нині орієнтиром у питанні демобілізації українських військових є термін 36 місяців служби. Його розглянуть під час закритого засідання Комітету.

Про це розповів член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Веніславський. Подробицями він поділився в інтерв’ю РБК-Україна.

"Це питання ми залишили для розгляду в режимі закритого засідання комітету, бо його потрібно буде розглядати за участю представників сектору безпеки та оборони. Концептуально є згода, що потрібно визначити чіткі терміни служби та можливість демобілізації. Є консенсус, що це може бути після 36 місяців", – розповів він.

Щодо конкретних термінів, деталей та механізму, нардеп уточнив, що це все ще підлягає обговоренню.

Нагадаємо, що 22 лютого президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект про демобілізацію військових строкової служби. Вже 23 лютого Комітет із нацбезпеки та оборони підтримав документ. А 26 лютого закон про демобілізацію строковиків було підписано.

Раніше "Телеграф" розповів, на які гроші можуть розраховувати військові після демобілізації.