У Верховній Раді вже зареєстрували проєкт постанови про відставку міністра

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Віталія Кіма пропонують звільнити з посади міністра у справах ветеранів через його заяви про ризик зростання злочинності після війни та загальні претензії до роботи відомства. Одразу дві петиції із такою вимогою зареєстрували на сайті Кабміну.

Висловлювання Кіма, виплати й "Ветеранський спорт"

Захисник Маріуполя, ветеран російсько-української війни Микита Татьянко, який повернувся з російського полону, закликав прем’єр-міністра ініціювати звільнення Кіма – на сторінці його петиції зафіксовано 3 793 підписи з потрібних 25 000.

На думку Татьянка, слова Кіма про післявоєнну злочинність формують стереотип про ветеранів як загрозу для суспільства. Автор також нагадує, що міністр визнавав труднощі з оформленням статусу учасника бойових дій, затримки виплат і нестачу фахівців із супроводу. На переконання ветерана, ці проблеми разом із недостатньою підтримкою реабілітації підривають довіру чинних військових до держави.

Татьянко просить оцінити роботу Мінветеранів за час керівництва Кіма

Ще одна претензія – призупинення програми "Ветеранський спорт" із 1 жовтня 2026 року. Четвертий етап подання заявок у "Дії" не відбувся через вичерпання річного фінансування. Татьянко вважає це наслідком недостатнього бюджетного планування. Мінветеранів пояснило зупинку вищим за очікування попитом: у 2026 році на виплати спрямували понад 1,2 млрд грн замість початково передбачених 600 млн грн.

"Ветеранська політика має вимірюватися не кількістю заяв і презентацій, а реальними результатами та гідним ставленням до захисників України", – написав Микита Татьянко.

Татьянко вимагає оцінити роботу міністерства за період керівництва Кіма й прозоро залучити представників ветеранської спільноти до формування політики та вибору нового очільника. Від керівника відомства він очікує розуміння потреб ветеранів і здатності розв’язувати системні проблеми.

Довіра ветеранів і бойовий досвід кандидата

Сергій Моковозюк звернувся до глави уряду з вимогою внести подання про відставку через втрату довіри ветеранської спільноти – його петиція станом на момент написання матеріалу зібрала 35 підписів.

Моковозюк пропонує обговорити кандидатуру нового міністра з ветеранськими об’єднаннями

Моковозюк пише, що у ветеранському середовищі заяви керівництва міністерства сприйняли як стигматизацію захисників, і пов’язує з цим втрату довіри до очільника відомства.

"Публічні висловлювання чинного керівництва Міністерства, які в інформаційному просторі та ветеранському середовищі були сприйняті як стигматизація захисників України та прирівнювання ветеранів війни до групи потенційної кримінальної небезпеки, призвели до гострої суспільної реакції та втрати довіри до очільника відомства. Подібна риторика суперечить базовим принципам державної ветеранської політики, підриває авторитет Сил оборони України та демотивує військовослужбовців", – пише Моковозюк.

Автор петиції просить провести відкриті консультації з ветеранськими громадськими об’єднаннями щодо наступника Кіма. Посаду, на його думку, має обійняти фахівець із підтвердженим бойовим досвідом і статусом учасника бойових дій, який розуміє потреби фронтовиків та їхніх родин.

Що сказав Кім і як вже відреагували в Раді

В інтерв’ю Віталій Кім відповідав на запитання про ризик зростання злочинності після повернення військових, якщо їм бракуватиме роботи й достатнього заробітку. "Це точно буде. Так було після кожної війни. Люди повертаються з певними навичками, зі зменшеним відчуттям ризику та підвищеним почуттям справедливості. Це стосується не лише криміналу, а й соціального напруження, революцій та інших процесів", – сказав він.

18 листопада у Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про відставку Кіма. Співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко закликала депутатів з інших політичних сил підписати документ.

Кім також відреагував на негативну реакцію громадськості. "Можна, звичайно, говорити тільки про хороше. Розповідати, як у нас усе чудово, як ми до всього готові. Це набагато простіше. І політично вигідніше. Але я хочу, щоб ми були готові насправді. Ми - це і держава, і ветерани, міністерство і громадськість",- написав він.

Як повідомляв "Телеграф", журналістське розслідування привернуло увагу до майнових питань у родині міністра у справах ветеранів Віталія Кіма: його дружина Юлія користувалася Porsche Macan, зареєстрованим на будівельну компанію давнього знайомого чоловіка. Улітку 2025 року компанія Юлії придбала квартиру площею понад 100 квадратних метрів і паркомісце, які журналісти оцінили приблизно у 350 тисяч доларів.