Демобилизация после 36 месяцев? В Раде сделали заявление насчет увольнения солдат

В Раде продолжается работа над новым законопроектом о мобилизации

В настоящее время ориентиром в вопросе демобилизации украинских военных является срок в 36 месяцев службы. Его рассмотрят во время закрытого заседания комитета.

Об этом рассказал член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, народный депутат Федор Вениславский. Деталями он поделился в интервью РБК-Украина.

"Этот вопрос мы оставили для рассмотрения в режиме закрытого заседания комитета, потому что его нужно будет рассматривать с участием представителей сектора безопасности и обороны. Концептуально есть согласие, что нужно определить четкие сроки службы и возможность демобилизации. Есть консенсус, что это может быть после 36 месяцев", – рассказал он.

Касательно конкретных терминов, деталей и механизма, нардеп уточнил, что это все еще подлежит обсуждению.

Напомним, что 22 февраля президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о демобилизации военных срочной службы. Уже 23 февраля Комитет по нацбезопасности и обороне поддержал документ. А 26 февраля закон о демобилизации срочников был подписан.

Ранее "Телеграф" рассказал, на какие деньги могут рассчитывать военные после демобилизации.