"Вони мають відповісти": як Україна відреагувала на рішення Гааги щодо путінських воєначальників

Командувачів підозрюють у військових злочинах — атаках на українські цивільні об’єкти із надмірним заподіянням шкоди мирним жителям, а також у злочинах проти людства

В Україні відреагували на видачу Міжнародним судом у Гаазі ордера на арешт двох командувачів російських військ. Ці двоє командувачів давали злочинні накази та несуть персональну відповідальність за ракетні удари по Україні з 10 жовтня 2022 року по щонайменше 9 березня 2023 року.

Так, у пресслужбі СБУ зазначили, що друга досудова палата Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт двох посадових осіб вищого командування російських військ. Йдеться про адмірала Віктора Соколова, який є командувачем чорноморським флотом військово-морського флоту збройних сил Росії, а також про генерал-лейтенанта Сергія Кобилаша – командувача дальньої авіації військово-повітряних сил Росії.

"Це вже друге рішення Міжнародного кримінального суду щодо російських військових злочинців. Обидва стосуються вищого військово-політичного керівництва Росії. І обидва результати системної роботи слідчих СБУ. За кожен злочин, скоєний в Україні, Росія відповідатиме і на полі бою, і в міжнародному трибуналі. Такі злочини не мають терміну давності", – заявив голова СБУ Василь Малюк.

Встановлено, що обидва фігуранти причетні до скоєння воєнних злочинів проти цивільного населення України. Вони в період з 10 жовтня 2022 року до 9 березня 2023 року організували масовані ракетні удари по енергетичній інфраструктурі нашої держави, внаслідок яких загинули мирні люди.

Дії російських чиновників кваліфіковані Міжнародним кримінальним судом з Римського статуту як воєнні злочини та злочини проти людяності. Повідомляється, що для здійснення повітряних атак вони застосовували крилаті ракети, зокрема типу 3М14 "Калібр". Основні удари були на підприємствах енергетичного комплексу у Київській, Львівській, Дніпропетровській, Вінницькій, Кіровоградській, Одеській, Запорізькій, Сумській, Хмельницькій, Рівненській, Чернівецькій, Черкаській, Житомирській та Івано-Франківській областях.

Реакція омбудсмена Дмитра Лубінця

У своєму Telegram-каналі Дмитро Лубінець написав, що вітає рішення Міжнародного кримінального суду, який видав ордери на арешт командувача дальньої авіації Російської Федерації Сергія Кобилаша та командувача Чорноморського флоту Віктора Соколова.

"Ці два командувачі давали злочинні накази й несуть персональну відповідальність за ракетні удари по Україні з 10 жовтня 2022 року щонайменше 9 березня 2023 року. Їх підозрюють у воєнних злочинах — атаках на українські цивільні об’єкти з надмірним заподіянням шкоди мирним жителям, а також злочинах проти людяності ", — сказав він.

Також омбудсмен наголосив, що Росія щодня вбиває мирне населення України, має відповісти за це.

"Ордери на арешт мають бути видані всім причетним до воєнних злочинів в Україні від військового та політичного керівництва, які давали злочинні накази та російським солдатам, які їх виконували", — додав Лубінець.

Реакція радника глави Офісу президента Михайла Подоляка

Подоляк зазначив, що це рішення з боку Міжнародного суду у Гаазі було бездоганним.

"Бездоганне рішення щодо російських генералів Кобилаша (далека стратегічна авіація) і Соколова (Чорноморський флот) ухвалив Міжнародний кримінальний суд. Ордери на арешт. Обидва ці персонажі системно й навмисно використовують військові інструменти для масового умертвіння цивільного населення України та завзято виконують замовлення на масштабні ракетні обстріли території суверенної країни", — написав він у своєму Telegram.

Також радник додав, що Це рішення явно вказує на три обставини, що змінилися:

"1. Воєнні злочини Росії отримають належні юридичні оцінки… 2. Глобальний світ чітко фіксує тип тієї війни, яку Росія веде на території України й проти цивільного населення… І 3. Більше жодних табу на ордери для Росії та жодних "історичних відстрочень". Поіменна лава підсудних у глобальній юрисдикції для безумовних російських авторів, організаторів і виконавців воєнних злочинів.".

Реакція генпрокурора України Андрія Костіна

Генеральний прокурор подякував Міжнародному кримінальному суду, Прокурору Каріму Хану та всім українським прокурорам і слідчим, які сприяли цьому загальному результату, допомагаючи у збиранні доказів.

"Сьогодні ми знову побачили, як здійснюється правосуддя, і що ті, хто вчиняє міжнародні злочини, понесуть відповідальність. Я щиро вітаю видачу Міжнародним кримінальним судом ордерів на арешт генерал-лейтенанта зс рф та адмірала військово-морського флоту рф, яких підозрюють у систематичному вчиненні атак на енергетичну інфраструктуру України, що спричинили значну шкоду цивільному населенню", — сказав він.

Також Костін підкреслив, що це перший випадок, коли особи підозрюються у скоєнні злочину проти людяності "інших нелюдських діянь […], що спричинили великі страждання або серйозні тілесні ушкодження".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що російський командир фрегата "Адмірал флоту Радянського Союзу Горшков" Ігор Крохмаль розповів, як обстрілює багатоповерхові будинки в Україні, в яких мешкають мирні люди.