"Они должны ответить": как Украина отреагировала на решение Гааги по путинским военачальникам

Командующих подозревают в военных преступлениях — атаках на украинские гражданские объекты с чрезмерным причинением вреда мирным жителям, а также в преступлениях против человечности

В Украине отреагировали на выдачу Международным судом в Гааге ордера на арест двух командующих российскими войсками. Эти двое командующих давали преступные приказы и несут персональную ответственность за ракетные удары по Украине с 10 октября 2022 года по меньшей мере по 9 марта 2023 года

Так, в пресс-службе СБУ отметили, что вторая досудебная палата Международного уголовного суда выдала ордера на арест двух должностных лиц высшего командования российских войск. Речь идет об адмирале Викторе Соколове, который является командующим черноморским флотом военно-морского флота вооруженных сил России, а также о генерале-лейтенанте Сергее Кобылаше – командующем дальней авиацией военно-воздушных сил России.

"Это уже второе решение Международного уголовного суда по российским военным преступникам. Оба касаются высшего военно-политического руководства России. И оба результат системной работы следователей СБУ. За каждое преступление, совершенное в Украине, Россия будет отвечать и на поле боя, и в международном трибунале. Такие преступления не имеют срока давности", – заявил глава СБУ Василий Малюк.

Установлено, что оба фигуранта причастны к совершению военных преступлений против гражданского населения Украины. Они в период с 10 октября 2022 года по 9 марта 2023 года организовали массированные ракетные удары по энергетической инфраструктуре нашего государства, в результате которых погибли мирные люди.

Действия российских чиновников квалифицированы Международным уголовным судом по Римскому уставу как военные преступления и преступления против человечности. Сообщается, что для совершения воздушных атак они применяли крылатые ракеты, в том числе типа 3М14 "Калибр". Основные удары были по предприятиям энергетического комплекса в Киевской, Львовской, Днепропетровской, Винницкой, Кировоградской, Одесской, Запорожской, Сумской, Хмельницкой, Ровенской, Черновицкой, Черкасской, Житомирской и Ивано-Франковской областях.

Реакция омбудсмена Дмитрия Лубинца

В своем Telegram-канале Дмитрий Лубинец написал, что приветствует решение Международного уголовного суда, издавшего ордера на арест командующего дальней авиацией Российской Федерации Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом Виктора Соколова.

"Эти два командующих давали преступные приказы и несут персональную ответственность за ракетные удары по Украине с 10 октября 2022 года по меньшей мере 9 марта 2023 года. Их подозревают в военных преступлениях — атаках на украинские гражданские объекты с чрезмерным причинением вреда мирным жителям, а также в преступлениях против человечности", — сказал он.

Также омбудсмен подчеркнул, что Россия ежедневно убивает мирное население Украины должна ответить за это.

"Ордеры на арест должны быть выданы всем причастным к военным преступлениям в Украине от военного и политического руководства, которые давали преступные приказы и российским солдатам, которые их выполняли", — добавил Лубинец.

Реакция советник главы Офиса президента Михаила Подоляка

Подоляк отметил, что это решение со стороны Международного суда в Гааге было безупречным.

"Безупречное решение в отношении российских генералов Кобылаша (дальняя стратегическая авиация) и Соколова (Черноморский флот) принял Международный уголовный суд. Ордеры на арест. Оба персонажа системно и намеренно используют военные инструменты для массового умерщвления гражданского населения Украины и упорно выполняют заказы на масштабные ракетные обстрелы территории суверенной страны", — написал он в своем Telegram.

Также советник добавил, что Это решение явно указывает на изменившиеся три обстоятельства:

"1. Военные преступления России получат надлежащие юридические оценки… 2. Глобальный мир четко фиксирует тип войны, которую Россия ведет на территории Украины и против гражданского населения… И 3. Больше никаких табу на ордера для России и никаких "исторических отсрочек". Поименный ряд подсудимых в глобальной юрисдикции для безусловных российских авторов, организаторов и исполнителей военных преступлений".

Реакция генпрокурора Украины Андрея Костина

Генеральный прокурор поблагодарил Международный уголовный суд, Прокурора Карим Хан и всех украинских прокуроров и следователей, которые способствовали этому общему результату, помогая в сборе доказательств

"Сегодня мы снова увидели, как совершается правосудие, и что совершающие международные преступления понесут ответственность. Я искренне приветствую выдачу Международным уголовным судом ордеров на арест генерал-лейтенанта из РФ и адмирала военно-морского флота России, которых подозревают в систематическом совершении атак на энергетическую инфраструктуру Украины, повлекшие значительный ущерб гражданскому населению", — сказал он.

Также Костин подчеркнул, что это первый случай, когда лица подозреваются в совершении преступления против человечности "других бесчеловечных деяний […], повлекших большие страдания или серьезные телесные повреждения".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что российский командир фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков" Игорь Крохмаль рассказал, как обстреливает многоэтажные дома в Украине, в которых живут мирные люди.