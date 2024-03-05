Пошкоджені кабелі чи просто збій? У світі "впало" безліч інтернет-сервісів, все що відомо на даний момент

Проблема торкнулася багатьох

Увечері 5 березня інтернет вразив масштабний збій, який торкнувся низки соціальних мереж та месенджерів. І поки що фахівці відновлюють зв’язок "Телеграф" зібрав всю інформацію про інцидент, яка відома на даний момент.

Чого торкнувся збій

Левова частина повідомлень про збій почала надходити від користувачів продуктів американської компанії Meta: Facebook та Instagram. Люди скаржилися, що ці соцмережі повністю "впали". Тобто неможливо було навіть увійти на свою сторінку і щось зробити.

Пізніше до скарг підключилися користувачі месенджера Telegram, які говорили про значне уповільнення його роботи (хоча, судячи з заяв його CEO, в компанії нічого такого не фіксували). Це може говорити про те, що збій міг мати масовіший характер, ніж передбачалося спочатку, і міг не залежати від серверів тільки однієї компанії. Також зустрічалися повідомлення про погану роботу YouTube та навіть мобільних операторів.

Примітним є те, що штаб-квартири та головні сервери всіх цих сервісів розміщуються у США.

Що цьому передувало

5 березня в мережі з’явилася інформація про те, що у Червоному морі, де хусити нападають на вантажні судна, нібито могли пошкодити три кабелі, які забезпечували глобальний інтернет та комунікації. Гонконзька компанія HGC Global Communications зазначає, що пошкодження торкнулися 25% трафіку. Він проходить через Червоне море лініями, які забезпечують передачу даних до Африки, Азії та на Близький Схід. Зокрема, постраждали Азія-Африка-Європа 1, шлюз Європа-Індія, Seacom та TGN-Gulf.

"Початкове тестування показало, що зачеплений сегмент знаходиться в межах морської юрисдикції Ємену в південній частині Червоного моря", — зазначила компанія Seacom, яка обслуговує Джібуті.

Вона додала, що перенаправляє трафік, який їй вдалося змінити, хоч деякі послуги не працюють. Але мережа, хоч і зазнала значних пошкоджень, витримає навантаження. Самі ж Хусіти заперечують ці звинувачення.

Після цього в мережі закономірно припустили, що нинішній збій може бути наслідком пошкодження кабелів. Однак підтвердження цього поки що немає.

Втім, як повідомляли експерти ще в 2015 році, відрізати США від глобального інтернету — завдання важкоздійсненне, якщо взагалі можливе.

"Щоб позбавити лише Нью-Йорк доступу до інтернету, потрібно перерізати 10 кабелів. Але при цьому збережеться можливість забезпечувати трафік резервними кабелями", — йдеться в повідомленні.

При цьому, як можна побачити на карті, далеко не всі кабелі проходять через Близький Схід.

До того ж, при відключенні інтернету через пошкодження кабелів, ймовірно, буде втрачено доступ до доменів (com, ua тощо), а не до конкретних сервісів. Під час цього збою таких проблем не спостерігалося.

Що зараз відбувається

Facebook поновив роботу. Як мінімум, у багатьох він уже працював. З Instagram поки не так добре: повідомлень про збої все ще досить багато, і стрічка ще не оновлюється.

Прессекретар Meta Енді Стоун повідомив, що компанія працює над усуненням проблем із соцмережами.

"Ми знаємо, що люди мають проблеми з доступом до наших послуг. Ми зараз над цим працюємо", — написав він.

Раніше "Телеграф" писав, що у популярному українському додатку інтернет-банкінгу Monobank знову стався масштабний збій. При цьому деякі програми продовжують нормально працювати.