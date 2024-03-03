У "Монобанку" стався новий масштабний збій: що відомо

Фахівці вже займаються вирішенням проблеми

У популярному українському додатку інтернет-банкінгу Monobank знову відбувся масштабний збій. При цьому у деяких програма продовжує нормально працювати.

Про неполадки у роботі повідомив засновник Monobank Олег Гороховський. Він заявив про "технічний збій". Проте фахівці вже займаються вирішенням проблеми.

"У нас технічний збій. Чиним. Вибачте", — каже він.

Варто зазначити, що наслідки збою поки що помітні не у всіх. Однак деякі повідомляють про неможливість увійти до програми.

Інші зайти до додатку можуть, але бачать повідомлення про неполадки.

Нагадаємо, що наприкінці 2023-го року на "Монобанк" було проведено масовану DDos-атаку. Втім, програму вдалося швидко "відбити".

Раніше ми писали про те, що клієнт "Монобанк" зробив співробітникам незвичайний подарунок. Фото Гороховського викликало захоплення у мережі.

Також ми повідомляли про те, що в Росії через масштабний інтернет-збій не працювали WhatsApp, Viber, Telegram і мобільні оператори.