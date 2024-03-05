Поврежденные кабеля или просто сбой? В мире "упало" множество интернет-сервисов, все что известно на данный момент

Проблема затронула многих

Вечером 5 марта интернет потряс масштабный сбой, который затронул ряд социальных сетей и мессенджеров. И пока специалисты восстанавливают связь "Телеграф" собрал всю информацию об инциденте, которая известна на данный момент.

Что затронул сбой

Львиная часть сообщений о сбое начала поступать от пользователей продуктов американской компании Meta: Facebook и Instagram. Люди жаловались на то, что эти соцсети полностью "упали". То есть, невозможно было даже войти на свою страницу и что-либо сделать.

Позже к жалобам подключились и пользователи мессенджера Telegram, которые говорили о значительном замедлении его работы (хотя, судя по заявлениям его CEO, в компании ничего такого не фиксировали). Это может говорить о том, что сбой мог иметь более массовый характер, чем предполагалось изначально, и мог не зависеть от серверов только одной компании. Также встречались сообщения о плохой работе YouTube и даже мобильных операторов.

Примечательным является то, что штаб-квартиры и главные серверы всех этих сервисов располагаются в США.

Что этому предшествовало

5 марта в сети появилась информация о том, что в Красном море, где хуситы нападают на грузовые судна, якобы могли повредить три кабеля, которые обеспечивали глобальный интернет и коммуникации. Гонконгская компания HGC Global Communications отмечает, что повреждения коснулись 25% трафика. Он проходит через Красное море по линиям, которые обеспечивают передачу данных в Африку, Азию и на Ближний Восток. В частности, пострадали — Азия-Африка-Европа 1, шлюз Европа-Индия, Seacom и TGN-Gulf.

"Начальное тестирование показало, что задетый сегмент находится в пределах морской юрисдикции Йемена в южной части Красного моря", — отметила компания Seacom, обслуживающая Джибути.

Она добавила, что перенаправляет трафик, который ей удалось изменить, хотя некоторые услуги не работают. Но сеть, хоть и получила значительные повреждения, выдержит нагрузку. Сами же Хуситы отрицают эти обвинения.

После всего этого в сети закономерно предположили, что нынешний сбой может являться следствием повреждения кабелей. Однако подтверждения этому пока нет.

Впрочем, как сообщали эксперты еще в 2015 году, отрезать США от глобального интернета — задача трудновыполнимая, если вообще возможная.

"Чтобы лишить один только Нью-Йорк доступа к интернету, нужно перерезать 10 кабелей. Но при этом сохранится возможность обеспечивать трафик по резервным кабелям", — говорится в сообщении.

При этом, как можно увидеть на карте, далеко не все кабеля проходят через Ближний Восток.

К тому же, при отключении интернета из-за повреждения кабелей, вероятно, будет потерян доступ к доменам (com, ua, и т.д), а не к конкретным сервисам. Во время этого же сбоя таких проблем не наблюдалось.

Что происходит сейчас

Facebook возобновил работу. Как минимум, у многих он уже работал. С Instagram пока не так хорошо: сообщений о сбоях все еще достаточно много и лента еще не обновляется.

Пресссекретарь Meta Энди Стоун сообщил, что компания работает над устранением проблем с соцсетями.

"Мы знаем, что люди испытывают проблемы с доступом к нашим услугам. Мы сейчас над этим работаем", — написал он

Ранее "Телеграф" писал, что в популярном украинском приложении интернет-банкинга Monobank снова произошел масштабный сбой. При этом у некоторых программа продолжает нормально работать.