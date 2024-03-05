У "Дії" глобальний збій: що сталося із сервісом

Додаток використовують мільйони українців

У вівторок, 5 березня, у додатку "Дія" стався масштабний збій. Зайти у програму було неможливо. Пізніше у Мінцифри повідомили, що це сталося через оновлення. Зараз роботу сервісу відновлено.

Як повідомляли користувачі програми, під час спроби входу з’являлося повідомлення про помилку. Про проблему повідомляли українці із різних регіонів.

UPD. Пізніше стало відомо, що це був не збій, а оновлення додатка. Оновлення мають на меті прискорення роботи.

"Оновили усі сервіси, щоб все працювало швидше. Не турбуйтесь застосунок працює як завжди", — повідомили у "Дії".

"Дія" — це мобільний додаток, вебпортал та бренд цифрової держави в Україні, розроблений Міністерством цифрової трансформації України. Офіційно його було запущено у 2020 році. За останніми даними, додатком та порталом користується вже понад 20 млн осіб.

Додаток дозволяє зберігати права водія, внутрішній та закордонний паспорт та інші документи у смартфоні, а також передавати їх копії при отриманні банківських або поштових послуг, заселенні в готель та в інших життєвих ситуаціях. Через "Дію" можна отримати й такі державні послуги як "єМалятко" (комплексна послуга при народженні дитини), зареєструвати бізнес та ФОП онлайн, сплачувати податки та подавати декларації, підписувати документи, змінювати місце реєстрації та інше.

Як повідомляв "Телеграф", на початку лютого "Дія" перестала відповідати на запити у ході проведення фіналу пісенного конкурсу "Євробачення". Занадто багато українців одночасно голосували за кандидатів.