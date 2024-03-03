"Хтось не зміг нормально прокинутися": у Monobank полагодили збій і пожартували про його причину

Додаток швидко полагодили

Вранці у неділю, 3 березня 2024 року, стався технічний збій у роботі "Монобанку", але його швидко усунули. Причину цих несправностей пояснили у жартівливій формі.

Співвласник компанії Олег Гороховський вибачився у Телеграм-каналі перед клієнтами банку, а потім "пояснив" причину збою. Він пожартував, що напередодні хтось із IT-фахівців "багато випив, тому вранці не міг нормально прокинутися".

Жарт Гороховського про технічний збій

Судячи з реакцій користувачів, жарт банкіра був вдалим. Зверніть увагу, що між повідомленням про технічний збій і про відновлення роботи програми пройшла лише година та 22 хвилини.

Фахівці швидко виправили технічні неполадки

Вранці не всі користувачі помітили збій. У когось Monobank працював, як завжди, але багато хто скаржився на неможливість увійти в додаток. Хтось не зміг провести транзакції, отримавши попередження про технічні неполадки. Але зараз "Моно" знову працює.

Нагадаємо, що в січні було три масштабні збої роботи сервісів цього банку. Увечері 19 січня було здійснено потужну DDoS-атаку на додаток. Фахівцям вдалося її відбити.

Раніше "Телеграф" інформував, що Monobank запустив новий сервіс для допомоги армії. Він називається "бойові". Кожен охочий зможе віддячити українським захисникам після оплати рахунку в кафе, ресторані або іншому пункті громадського харчування.