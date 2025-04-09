Україна готова заплатити США за зброю: Зеленський розповів про переговори з Вашингтоном

ЗСУ необхідно 10 систем Patriot, щоб закрити небо

Україна готова купити новий пакет зброї у США. При цьому її найбільше цікавлять системи ППО, здатні збивати російські балістичні ракети.

Про це розповів президент Володимир Зеленський під час розмови із журналістами. Його слова наводить Інтерфакс-Україна.

"За додатковим пакетом ми хочемо і ми готові, і ми передавали американській стороні великий пакет, який ми хочемо купити. Купити в тому чи іншому вигляді. Це наш формат, як ми заплатимо за це. І ми не просили майбутній пакет безкоштовно. Ми на це розраховуємо навіть як гарантію безпеки", — сказав він.

Глава держави додав, що Україні потрібно 10 систем на кшталт Patriot, і Україна готова їх купити "хоч за 30 мільярдів, хоч за 50".

"І тоді, будь ласка, є угода, ми віддаємо гроші, відповідно, хочете в цей фонд (створений після укладення угоди по мінералам, — ред.), хочете прямо вам заплатимо. Нам все одно", — сказав він.

Він зазначив, що наступного тижня пройде зустріч української та американської делегацій, проте на цей процес може вплинути багато речей, наприклад ситуація з Іраном. Зеленський додав, що запитував американську сторону про постачання ППО, а президент США Дональд Трамп обіцяв подумати про те, що можна зробити з цим.

Разом з тим, він підкреслив, що зараз спостерігається перекидання ППО із США до Ізраїлю, що може свідчити про зростання ризиків початку бойових дій з Іраном.

Що стосується переговорів про припинення вогню, то поки що там жодних новин немає, і це викликає роздратування Трампа.

"Припинення вогню в Україні – це ідея Трампа. Ми розуміємо, що це як перший крок до закінчення війни. Він має інтерес до цього кроку. Тому я думаю, що його роздратування більше, ніж ми уявляємо. Тому що фактично його план ми підтримуємо своїми кроками. Безумовно. А Путін робить все всупереч", — додав він.

Як повідомлялося раніше, Зеленський розповів, скільки громадян Китаю воює проти України. За його словами, розвідка вже має всю інформацію про них, включаючи паспортні дані.