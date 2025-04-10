Чисте скло без розводів та хімії. Як легко помити вікна напередодні Великодня

Знадобиться вода і ще два компоненти

З наближенням Великодня усі господині починають наводити порядок вдома та у дворі. Здебільшого проводять генеральні прибирання з обов'язковим миттям вікон, яке вже стало приводом для жартів та мемів.

"Телеграф" поділиться простим лайфхаком як швидко і без розводів помити вікна. Зауважимо, що цей спосіб не потребує наявності додаткових засобів для чищення та девайсів.

Як швидко помити вікна

Аби вікна якмога довше залишались чистими і без розводів мити їх слід двічі. Перший етап очисний, коли просто змивається бруд, а вже другий забезпечує прозорість скла. Для миття вікон слід використовувати м'які ганчірки, які добре тримають вологу.

Перший етап очищення від бруду краще робити простою водою без додавання засобів та м'якою ганчіркою. Мити брудні вікна чистильним засобом для скла не рекомендується, адже воно призначення для більш-менш чистих поверхонь.

Після того, коли поверхня вікна стала чистою, можна приступати до другого етапу миття. Саме завдяки йому вікна будуть чисті і без розводів. До слова, миття вікон на Великдень стало одним з основних приводів для жартів на це свято. Адже майже в кожній родині за будь-якої погоди господині миють вікна зовні та зсередини.

Щоб на вікнах не було розводів слід використовувати кип'ячену холодну воду. У ємності треба змішати половину склянки води, столову ложку бальзаму для волосся та чайну ложку гліцерину. Саме останні компоненти надають склу блиску та сприяють утворенню на ньому плівочка, яка запобігає забрудненню.

Отриману суміш потрібно ретельно перемішати і залишити на 15-20 хвилин. Цей засіб наносити на скло треба щіткою, а далі м'якою ганчірною відполірувати скло.

Зауважимо, що миття вікон на Великдень не обов'язкове, це скоріше традиція, як до прикладу, генеральне прибирання напередодні Різдва та Нового року.

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