"Все одно підніме вартість": клієнти Vodafone обурилися тарифами, що відповіли в компанії

У компанії працюють над оновленням переліку доступних тарифів

Мобільний оператор Vodafone представив нову лінійку тарифів для бізнесу з великим обсягом хвилин та гігабайтів у роумінгу. Однак у коментарях під цим постом користувачі обурилися цінами компанії.

Вказано, що вартість пакетів 300 та 600 гривень, залежно від того, які умови тарифного плану та що до нього входить. Один із користувачів у коментарях зазначив: "Все одно через місяць-два піднімете вартість".

"Ми були б раді навчитися передбачати майбутнє, але поки що цього не можемо. Ми надаємо всі умови прозоро та відкрито. У разі будь-яких змін у тарифах ми завжди заздалегідь повідомляємо користувачам відповідно до умов обслуговування", — відповіли на коментар у Vodafone.

Ще один клієнт компанії обурився, що кожного року йому доводиться переходити на новий тариф через підвищення цін.

"Ми постійно працюємо над оновленням переліку доступних тарифів, в тому числі і стартових пакетів з оптимальним наповненням, ціна за які влаштувала б кожного, але є багато факторів, через які не завжди вдається це зробити", — написав Vodafone у відповідь користувачу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що мобільний оператор "Київстар" розповів, чи планує підняти тарифи на свої послуги.