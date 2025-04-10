Чи потрібно отримувати паперовий військовий квиток, якщо вже є в "Резерв+"

Електронний документ може замінити оригінал

Паперовий військово-обліковий документ (ВОД) після оформлення електронної версії у застосунку "Резерв+" отримувати необов’язково. Однак фахівці з права все ж рекомендують відвідати територіальний центр комплектування (ТЦК) та забрати звичайний документ.

Про це розповіли юристи на порталі "Юристи.UA". Один українець звернувся до правників із запитанням, чи потрібно йому окремо йти до ТЦК після оформлення е-ВОД у застосунку.

Адвокат Юрій Айвазян запевнив, що електронна версія документа має таку ж юридичну силу, як і паперова.

"Е-ВОД має таку ж саму юридичну силу, як і паперовий ВОД, тож приймати рішення виключно Вам", — підкреслив фахівець.

Водночас адвокат В’ячеслав Кирда порадив все ж не нехтувати отриманням традиційного документа.

"На мій погляд — так, краще отримати належний паперовий ВОД", — зазначив він.

Кирда також наголосив, що навіть у разі відсутності паперового документа, якщо є електронний у "Резерв+", штраф накладати на громадянина не повинні. Однак у практичному вимірі, на думку фахівця, мати паперову версію — не зайве.

Остаточне рішення — за громадянином, проте юристи схиляються до того, що класичний ВОД у паперовому вигляді додасть впевненості в юридичній визначеності.

Нагадуємо, що минулого року в Україні запровадили нові зразки військово-облікових документів, які поступово замінюють старі. Водночас документи старого зразка залишаються чинними до моменту їхньої заміни, це передбачено постановою Кабінету міністрі №559.

Згідно з чинним законодавством, оновлення військово-облікових документів є обов’язковим у таких випадках:

після взяття на військовий облік;

якщо призовник не отримував військово-обліковий документ до 18 травня 2024 року;

у разі зміни категорії військової служби;

при відсутності місця для внесення змін у старий документ;

якщо дані в документі не відповідають державному реєстру;

у випадку втрати або пошкодження документа;

якщо є бажання замінити старий документ на новий.

Раніше "Телеграф" писав, як оформити військовий квиток за кілька хвилин у "Дія". Згенерувати документ потрібно через портал, а не в застосунку.