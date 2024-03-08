Не Даша и не Наташа: как правильно звучат популярные женские имена на украинском

Много украинских имен русифицировано

Длительное влияние России на Украину сыграло роль и в становлении украинского языка. Ведь большинство украинцев, говоря на родном языке, используют русифицированные варианты имен.

Об этом рассказала редактор Ольга Васильева. Она сказала, что не правильно говорить Даша, Альона, Наташа и т.д.

По ее словам, украинские древние имена звучат иначе, чем современные варианты, которые в большинстве русифицированы.

К примеру:

Даша — Дара, Даруся, Дарця;

Глаша — Глафа, Глафця;

Катюша — Катруся, Катря, Катеринка;

Ириша — Іруся, Іринка; Орися, Оринка;

Ксюша — Ксеня, Оксанка:

Лєна, Альона — Олена;

Кристина — Христина;

Анюта — Ганнуся, Ганя, Ганця.

Заметим, что окончание -ця в сокращенных формах женских имен — Ганця, Янця, Дарця, Вірця, Юльця, Ольця, Гальця, Любця и тому подобное — тоже чисто украинское.

Ранее "Телеграф" писал об украинских фамилиях, происходящих от шутливых прозвищ.