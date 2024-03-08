Укр

Не Даша и не Наташа: как правильно звучат популярные женские имена на украинском

Автор
Татьяна Крутякова Татьяна Крутякова
Дата публикации
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Автор
Украинки Новость обновлена 08 марта 2024, 19:20
Украинки. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Много украинских имен русифицировано

Длительное влияние России на Украину сыграло роль и в становлении украинского языка. Ведь большинство украинцев, говоря на родном языке, используют русифицированные варианты имен.

Об этом рассказала редактор Ольга Васильева. Она сказала, что не правильно говорить Даша, Альона, Наташа и т.д.

По ее словам, украинские древние имена звучат иначе, чем современные варианты, которые в большинстве русифицированы.

К примеру:

  • Даша — Дара, Даруся, Дарця;
  • Глаша — Глафа, Глафця;
  • Катюша — Катруся, Катря, Катеринка;
  • Ириша — Іруся, Іринка; Орися, Оринка;
  • Ксюша — Ксеня, Оксанка:
  • Лєна, Альона — Олена;
  • Кристина — Христина;
  • Анюта — Ганнуся, Ганя, Ганця.

Заметим, что окончание -ця в сокращенных формах женских имен — Ганця, Янця, Дарця, Вірця, Юльця, Ольця, Гальця, Любця и тому подобное — тоже чисто украинское.

Ранее "Телеграф" писал об украинских фамилиях, происходящих от шутливых прозвищ.

Теги:
#Украинский язык #Фамилии #Имена