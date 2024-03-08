Не Даша и не Наташа: как правильно звучат популярные женские имена на украинском
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Много украинских имен русифицировано
Длительное влияние России на Украину сыграло роль и в становлении украинского языка. Ведь большинство украинцев, говоря на родном языке, используют русифицированные варианты имен.
Об этом рассказала редактор Ольга Васильева. Она сказала, что не правильно говорить Даша, Альона, Наташа и т.д.
По ее словам, украинские древние имена звучат иначе, чем современные варианты, которые в большинстве русифицированы.
К примеру:
- Даша — Дара, Даруся, Дарця;
- Глаша — Глафа, Глафця;
- Катюша — Катруся, Катря, Катеринка;
- Ириша — Іруся, Іринка; Орися, Оринка;
- Ксюша — Ксеня, Оксанка:
- Лєна, Альона — Олена;
- Кристина — Христина;
- Анюта — Ганнуся, Ганя, Ганця.
Заметим, что окончание -ця в сокращенных формах женских имен — Ганця, Янця, Дарця, Вірця, Юльця, Ольця, Гальця, Любця и тому подобное — тоже чисто украинское.
Ранее "Телеграф" писал об украинских фамилиях, происходящих от шутливых прозвищ.