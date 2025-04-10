Розведіть у саду багаття: незвичайний спосіб захистити абрикоси та вишні від заморозків у квітні

Є стародавній спосіб, як допомогти деревам пережити різке похолодання

У першій половині квітня після високих температур та сонячних днів Україну накрило серйозне похолодання — із заморозками та снігопадами. Звичайно ж така погода не на користь рослинам та фруктовим деревам у саду, які почали активно розквітати після зими. Однак, є один стародавній спосіб захисту саду від холоду.

Старий, перевірений роками і справді ефективний спосіб зігріти фруктові дерева в саду — це розвести багаття, пише GradinaMax. Однак суть не в тому, щоб буквально зігрівати дерево абрикоса або вишні вогнем, а в тому, щоб створити якомога більше диму.

Як зробити "димову купу" у саду?

Враховуючи напрямки вітру та рух повітря, розташовуйте багаття в саду так, щоб дим огортав дерева. Матеріали для цього варто підготувати заздалегідь. У купу кладуть стару солому, тирсу, гілки, сухий перегній або сушений коров’як.

Підпалювати таку "димову купу" найкраще сухим паливом. Ваше завдання зробити вогонь мінімальним, а дим максимальним. Для цього можна накрити багаття свіжою травою, мокрою соломою або трохи присипати землею.

Чим більше диму, тим краще для садових дерев, особливо це стосується абрикосів та вишень, які вже почали цвісти. Справа в тому, що дим огортає дерева, підтримуючи навколо них мікроклімат із плюсовою температурою. Це допоможе не втратити весь урожай фруктових дерев, які якраз почали зацвітати.

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