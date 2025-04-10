Трамп відповів, чи готовий розпочати війну проти Ірану

Багато що стане зрозумілим після завершення переговорів 12 квітня

Президент США Дональд Трамп не виключив застосування військової сили проти Ірану, якщо той захоче отримати ядерну зброю. Щоб запобігти цьому, сторони проведуть переговори в Омані.

Про це він розповів, відповідаючи на запитання журналістів у Білому домі. Його слова наводить Bloomberg.

"У нас не так багато часу і ми не дозволимо їм мати ядерну зброю. І ми дозволимо їм процвітати, я хочу, щоб Іран був великим. Єдине, чого вони не можуть мати, це ядерна зброя", — сказав Трамп.

Відповідаючи на питання щодо ймовірності застосування військової сили проти Ірану, американський президент сказав, що "абсолютно" розгляне можливість початку військових дій "якщо буде така необхідність". При цьому він додав, що Ізраїль теж "залучиться".

Видання зазначає, що у вихідні в Омані відбудуться перші переговори з 2022 року щодо ядерної програми. Іранські чиновники неодноразово заявляли, що не прагнуть створення ядерної зброї, проте останнім часом такі розмови почали вестися в парламенті і серед військових.

Сторонні спостерігачі, своєю чергою, повідомляють, що Тегеран буде здатний протягом декількох тижнів зробити достатню кількість збагаченого урану для створення ядерної боєголовки.

Як повідомлялося раніше, Дональд Трамп після повернення до Білого дому звернувся до Ірану з пропозицією укласти нову ядерну угоду та пригрозив наслідками, якщо той відмовиться. Тегеран зрештою на угоду не пішов, назвавши вимоги Вашингтона "неприйнятними". При цьому в США пригрозили воєнними діями, якщо Іран відмовиться підписувати угоду і не припинить збагачувати уран.