"Нічого ще не закінчилося": Трамп пояснив паузу в митах і розповів, що буде далі

Глава Білого дому вважає, що зможе укласти нові угоди з усіма країнами

Президент США Дональд Трамп пояснив, чому посилив торгове мито проти Китаю і чим було обґрунтовано паузу для інших країн. За його словами, він "протягом десятиліть" хотів запровадити заходи для захисту американської економіки.

Про це він розповів під час брифінгу у Білому домі під час зустрічі із чемпіонами перегонів NASCAR. Його слова передає Al-Jazeera.

"Китай був найбільшим зловживачем в історії. І інші теж. Це було нестійко. Минулого року Китай заробив 1 трильйон доларів на торгівлі зі Сполученими Штатами. Це неправильно. І тепер я це скасував", — сказав він.

Що стосується падінь фондових ринків, то тут американський президент зазначив, що "люди трохи перегнули палицю" і "трохи злякалися". Щодо Китаю, то глава Білого дому висловив думку, що "нічого ще не закінчилося" і рано чи пізно Пекін піде на угоду.

"Я зробив 90-денну паузу для тих, хто не вжив заходів у відповідь. Тому що я сказав їм: "Якщо ви введете заходи у відповідь, ми подвоїмо їх" (мита, — ред.). І це те, що я зробив з Китаєм, тому що вони вжили заходів у відповідь", — сказав Трамп.

За його словами, США мають намір укласти нові та "чесні" угоди з кожною країною, включаючи Китай.

"Вони були несправедливими до Сполучених Штатів. Вони висмоктували з нас усі соки. А так робити не можна", — пояснив Трамп.

Як повідомлялося раніше, Трамп відклав запровадження тарифів на 90 днів для всіх країн, окрім Китаю. Пекін отримає особливе мито в 125%, яке почне діяти негайно.