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В Києві чули низку вибухів, тривогу не оголошували. Що сталося

Автор
Олена Вєчканова
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Періодичні вибухи кияни чують десь від третьої години ночі Новина оновлена 10 квітня 2025, 06:55
Періодичні вибухи кияни чують десь від третьої години ночі. Фото Колаж "Телеграфу"

Моніторингові канали пишуть, що загрози з повітря для столиці немає

У Києві пролунала низка вибухів зранку 10 квітня. На відміну від нічної атаки росіян наразі в регіоні не оголошували повітряну тривогу, військові моніторинги стверджують, що загрози немає. Згодом у місцевих каналах з'явилося повідомлення щодо проведення планового розмінування.

"Телеграф" розповідає, що відомо про ситуацію на цей момент. Інформація про періодичні вибухи почала з'являтися у київських пабліках близько о пів на четверту ранку.

Із періодичністю приблизно раз на годину жителі кількох районів лівобережної частини Києва повідомляли про вибухи. Таких сповіщень було не менше п'яти.

Зрештою у Telegram-каналі "Левый Берег Киев" з'явилися дані від підписника, який вирішив звернутися за інформацією до правоохоронців.

"Офіційна інформація від гарячої поліції міста Києва: на території лівого берега попередньо розмінування", — написав користувач на ім'я Владислав.

Нагадаємо, що тривоги зранку у столиці не оголошували. Відбій попередньої офіційно прозвучав о 01:37.

Карта повітряних тривог в Україні 10 квітня 2025
Актуальна карта повітряних тривог станом на 06:50 10 квітня

Зазначимо: під час нічного нальоту "шахедів" на Київщину вибухи чули як жителі столиці, так і області. Зокрема, у Дарницькому районі столиці було зруйновано приватну будівлю через падіння уламків дрона. Також гучно було в районі Борисполя.

Попередньої ночі низка вибухів пролунала на Харківщині та Дніпропетровщині. У Харкові зафіксували близько двох десятків прильотів, у Дніпрі було чимало постраждалих.

Також "Телеграф" показував, як пережив чергову атаку окупантів Краматорськ, де було пошкоджено багатоквартирний будинок. На місці події побував наш фотокор Ян Доброносов.

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#Київ #Вибухи #Розмінування