Негода скоро завершиться. Коли синоптики прогнозують Києву до +10 градусів вдень

Киянам залишилось ще трошки потерпіти холод та опади

У Києві ще трошки подощить та протримається низька температура, адже вже на вихідних очікується до +10 градусів вдень. Хоча хмари цими днями точно не покинуть місто.

Столиця наприкінці тижня відчує на собі ще невеликі морози, до -1…2 градусів. Вони прогнозуються протягом вечора четверга та ночі-ранку п'ятниці, як повідомили у Meteofor.

У четвер, 10 квітня, небо над містом буде у полоні хмар. Вранці та вдень мають пройти помірні дощі зі снігом. Повітря вдень та вночі прогріється до +1 градусу. Однак в цей день ще передбачаються сильні вітри до 11 м/с, які прогнозуються у другій половині доби.

П'ятниця, 11 квітня, також принесе хмарність, але без дощів. У цю добу вдень буде тепліше, до +5 градусів, але вночі холодніше — до -2 градусів. Найбільші пориви вітру очікуються протягом ночі-дня — помірні 6 м/с.

Перший вихідний, 12 квітня, буде ще теплішим, але все одно хмарним. Показники на термометрах у денний час зафіксуються біля +10 градусів, а в нічний — +1 градусу. Упродовж другої половини доби прогнозуються найсильніші вітри — слабкі 5 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які регіони України 10 квітня засипле снігом.