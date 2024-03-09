Морський коридор та українська торгівля: Кислиця пояснив, чому росіяни так вчепилися в Одесу

Російський флот загнаний у дальні порти та нічого не може зробити з українською торгівлею

Російські терористи постійно атакують Одесу безпілотниками та ракетами, оскільки намагаються зірвати функціонування морського коридору, який створили Військово-морські сили України. Цей коридор став росіянам кісткою у горлі, оскільки вони не можуть завадити його безперебійній роботі.

Про це заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Ради Безпеки, повідомляє "Укрінформ". Кислиця нагадав, що терористи намагалися шантажувати світ тим, що вийдуть із "зернової угоди", проте їхній вихід вдарив по ним же – Україна самостійно запустила морський коридор і вдало його захищає.

З серпня 2023 року порти Великої Одеси (Одеса, Південний, Чорноморськ) відправили на експорт понад 30 млн тонн вантажів до 42 країн світу. Понад 8 млн тонн було відправлено у лютому 2024 року, 80% відвантажень – це агропродукція. Фактично, експорт вийшов на довоєнний рівень попри спроби російських терористів завадити цьому.

Тим часом українські морські дрони загнали Чорноморський флот до віддалених баз. Кількість російських кораблів постійно скорочується, росіяни не наважуються з'являтися у в північно-західній частині Чорного моря – не кажучи вже про спроби блокувати порти. Якщо російський корабель з'явиться там, назад він не повернеться – це терористи вже засвоїли.

Тому Росія зараз може тільки бити безпілотниками та ракетами по Одесі, намагаючись залякати не стільки Україну, скільки її торговельних партнерів. Рецептом від цього може бути ефективне та масштабне посилення протиповітряної оборони портів.

Як писав "Телеграф", ракета, яку росіяни випустили по порту Одеси під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з премʼєр-міністром Греції Кіріакос Міцотакіс, впала у 300-400 метрах від них. Сигнал повітряної тривоги спрацював, але слідом за ним пролунав вибух.

У ніч вівторка, 5 березня, Одеса потрапила під чергову атаку ворожими дронами, у місті пролунало багато вибухів. Специфічне географічне розташування Одеси не завжди дає можливість протиповітряній обороні перехопити російські ракети та дрони.