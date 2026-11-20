Ініціатива стосується також проєктів, на які вже видали дозволи

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У Києві зареєстрували петицію з вимогою тимчасово заборонити будівництво житла бізнес-, еліт- та преміумкласу. На час воєнного стану будівельників та інженерів пропонують залучити до відновлення пошкоджених обстрілами будинків і створення соціального житла.

Київрада оприлюднила відповідну петицію на офіційному порталі: авторка звернення Поліна Клікова пропонує залучити фахівців також до відбудови об’єктів критичної інфраструктури.

Кияни можуть підтримати звернення на офіційному порталі електронних петицій

Клікова наводить дані Київської міської державної адміністрації: від початку повномасштабного вторгнення в столиці пошкоджено 4 480 багатоквартирних житлових будинків. Майже 40% усіх руйнувань припало на 2026 рік. Сотні київських родин залишилися без житла й не можуть самостійно придбати нове.

За словами авторки петиції, в умовах мобілізації бракує кваліфікованих будівельників та інженерів, а частина цих фахівців працює на зведенні комерційних житлових комплексів. Квадратний метр у таких комплексах навіть на ранніх етапах будівництва коштує від 2 000 доларів США. Для більшості постраждалих мешканців, зазначає Клікова, житло за такою ціною недоступне.

Ще один аргумент авторки – навантаження на міські мережі. За її словами, нові висотні комплекси збільшують навантаження на енергосистему, водопостачання та каналізацію, які вже зазнали пошкоджень унаслідок російських ударів.

"Ресурси столиці — міська земля, енергетичні мережі, інженерні потужності та інше — в умовах воєнного стану мають використовуватися насамперед для забезпечення базових потреб громади та відновлення внутрішнього житлового фонду, а не для комерційних проєктів люксового сегмента", – написала авторка.

Яких рішень вимагають від Київради

Клікова пропонує на період воєнного стану припинити видачу містобудівних умов, обмежень і дозвільних документів на зведення житла зазначених класів. Дію вже виданих дозволів на такі проєкти вона просить призупинити.

Авторка також закликає зробити відновлення пошкоджених будинків пріоритетом містобудівної політики та створити фонд доступного соціального житла для постраждалих киян. Для цього вона пропонує розробити механізми залучення будівельних компаній і вивільнених фахівців до міських програм відбудови.

Скільки підписів потрібно для розгляду петиції

Під зверненням станом на момент написання матеріалу зібрали 55 підписів. До завершення голосування залишається 58 днів.

Щоб петицію обов’язково розглянули міський голова Віталій Кличко та депутати Київради, вона має набрати 6 000 підписів. Навіть після досягнення цього порогу вимоги петиції залишаються рекомендаційними для міської влади.

Як повідомляв "Телеграф", у Києві подали петицію з пропозицією оцінити встановлення тимчасових опор під прольотами вантових мостів. Автор петиції просить залучити профільні інженерні інститути й фахівців із мостобудування, щоб оцінити доцільність такого рішення.