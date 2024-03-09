Морской коридор и украинская торговля: Кислица объяснил, почему россияне так вцепились в Одессу

Российский флот загнан в дальние порты и ничего не может поделать с украинской торговлей

Российские террористы постоянно атакуют Одессу беспилотниками и ракетами, поскольку пытаются сорвать функционирование морского коридора, созданного Военно-морскими силами Украины. Этот коридор стал россиянам костью в горле, поскольку они не могут помешать его бесперебойной работе.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица на заседании Совета Безопасности, сообщает "Укринформ". Кислица напомнил, что террористы пытались шантажировать мир тем, что выйдут из "зернового соглашения", однако их выход ударил по ним же — Украина самостоятельно запустила морской коридор и удачно его защищает.

С августа 2023 порты Большой Одессы (Одесса, Южный, Черноморск) отправили на экспорт более 30 млн тонн грузов в 42 страны мира. Более 8 млн тонн было отправлено в феврале 2024 года, 80% отгрузок – это агропродукция. Фактически экспорт вышел на довоенный уровень несмотря на попытки российских террористов помешать этому.

Тем временем украинские морские дроны загнали Черноморский флот в отдаленные базы. Количество российских кораблей постоянно сокращается, россияне не решаются появляться в северо-западной части Черного моря – не говоря уже о попытках блокировать порты. Если российский корабль появится там, он не вернется – это террористы уже усвоили.

Поэтому Россия сейчас может только бить беспилотниками и ракетами по Одессе, пытаясь запугать не столько Украину, сколько торговых партнеров. Рецептом этого может быть эффективное и масштабное усиление противовоздушной обороны портов.

Как писал "Телеграф", ракета, которую россияне выпустили по порту Одессы во время встречи президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, упала в 300-400 метрах от них. Сигнал воздушной тревоги сработал, но вслед за ним раздался взрыв.

В ночь вторника, 5 марта, Одесса попала под очередную атаку вражескими дронами, в городе прогремело много взрывов. Специфическое географическое расположение Одессы не всегда позволяет противовоздушной обороне перехватить российские ракеты и дроны.