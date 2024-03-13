Шуфрич продовжить сидіти у СІЗО: суд продовжив арешт нардепу, який підозрюється у тяжких злочинах

Прокурор просив утримання під вартою, без альтернативи застави

Народному депутату від забороненої партії ОПЗЖ Нестору Шуфричу, якого підозрюють у державній зраді, продовжили запобіжний захід. Протягом кількох місяців він перебуватиме під вартою.

Про це у четвер, 14 березня, повідомив в Офісі генерального прокурора. Запобіжний захід затриманому продовжив Печерський районний суд Києва.

"За клопотанням прокурорів Офісу Генпрокурора народному обранцю продовжено запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на два місяці — до 11 травня", — йдеться в повідомленні.

Як пише "Суспільне", прокурор просив утримання під вартою, без альтернативи застави. Нардеп зазначив, що перебуває під вартою 6 місяців і просить скасувати це рішення. Він не просив про альтернативу застави.

"Я шість місяців перебуваю у фізичних умовах, які були затверджені ще, мабуть, у 30 роки, або як мінімум за часів КДБ СРСР. Я вважаю що є посягання на мої конституційні права з точки зору свободи, є посягання на мої права щодо виконання повноважень народного депутата. Я не розумію як за об'єктивну критику влади, можна притягати людину до відповідальності, тим паче кримінальної, тим паче за зраду. Вважає що моє переслідування є замовним", — сказав Шуфрич.

Він також підкреслив, що нібито в його діях немає складу злочинів, які йому інкримінуються.

"Моя інформаційна діяльність в цілому трактується як ІПСО. Мені інкримінується, що я фінансував повалення конституційного ладу і фінансував зміну кордонів і територіальної цілісності нібито даючи вказівки на укладання господарського договору на охорону майна, яке на той час належало одному з членів нашої родини і він був виключно охоронним. І встановили, що цей договір уклади без дозволу і згоди власників. Цей договір діяв 1,5 місяця і був скасований", — підсумував нардеп.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що восени 2023 року затримали Нестора Шуфрича та оголосили йому про підозру у державній зраді. Під час обшуків у нього знайшли георгіївські стрічки, медалі, ордени та багато іншого.

У лютому 2024 року Шуфрич отримав нову підозру. Слідство встановило, що нардеп налагодив схему фінансування російських окупаційних угруповань у тимчасово окупованому Криму.