Шуфрич продолжит сидеть в СИЗО: суд продлил арест нардепу, подозреваемому в тяжких преступлениях

Прокурор просил содержания под стражей, без альтернативы залога

Народному депутату от запрещенной партии ОПЗЖ Нестору Шуфричу, которого подозревают в государственной измене, продлили меру пресечения. В течение нескольких месяцев он будет находиться под стражей.

Об этом в четверг, 14 марта, сообщил в Офисе генерального прокурора. Меру пресечения задержанному продлил Печерский районный суд Киева.

"По ходатайству прокуроров Офиса Генпрокурора народному избраннику продлена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца — до 11 мая", — говорится в сообщении.

Как пишет "Суспільне", прокурор просил содержания под стражей, без альтернативы залога. Нардеп отметил, что находится под стражей 6 месяцев и просит отменить это решение. Он не просил об альтернативе залога.

"Я шесть месяцев нахожусь в физических условиях, которые были утверждены еще видимо в 30 лет, или как минимум во времена КГБ СССР. Я считаю, что есть посягательства на мои конституционные права с точки зрения свободы, есть посягательства на мои права по выполнению полномочий народного депутата. Я не понимаю как за объективную критику власти, можно привлекать человека к ответственности, тем более уголовной, тем более за измену. Считает что мое преследование заказное", — сказал Шуфрич.

Он также подчеркнул, что якобы в его действиях нет состава инкриминируемых ему преступлений.

"Моя информационная деятельность в целом трактуется как ИПСО. Мне инкриминируется, что я финансировал свержение конституционного строя и финансировал изменение границ и территориальной целостности якобы давая указания на заключение хозяйственного договора на охрану имущества, которое в то время принадлежало одному из членов нашей семьи и он был исключительно охранным. И установили, что этот договор заключен без разрешения и согласия владельцев. Этот договор действовал 1,5 месяца и был отменен", — подытожил нардеп.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что осенью 2023 года задержали Нестора Шуфрича и объявили ему о подозрении в государственной измене. Во время обысков у него нашли георгиевские ленты, медали, ордена и многое другое.

В феврале 2024 года Шуфрич получил новое подозрение. Следствие установило, что нардеп наладил схему финансирования российских оккупационных группировок во временно оккупированном Крыму.