"Это красные линии": Шольц опять попытался оправдать свое нежелание передавать Украине ракет Taurus

Немецкий канцлер напомнил, что Германия и так на втором месте после США по поставкам вооружения Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз прокомментировал своей нежелание передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus. Он заявил, что использовать эти снаряды ВСУ не смогут без немецких солдат, а отправлять свои войска в Украину Германия не намерена.

Об этом немецкий канцлер сказал во время парламентских дебатов в Бундестаге в среду, 13 марта, сообщают AP и Euractiv. Он назвал свою позицию "благоразумием" и попросил не путать ее со слабостью.

"Для меня не может быть и речи о поставке далекобойных систем вооружения, которые можно разумно поставить только в том случае, если они предполагают размещение немецких солдат. Это красная линия, которую я, будучи канцлером, не хочу переступать", — сказал Олаф Шольц.

Он добавил, что ракеты Taurus имеют уж очень дальнее действие (500 км), из-за чего можно потерять контроль над целями, а Германия этого не может допустить. Шольц также напомнил, что Германия и без этого вносит огромный вклад в оборону Украины, но при этом каждое решение нужно дополнительно взвешивать.

"Благоразумие — это не то, что можно назвать слабостью, как это делают некоторые. Благоразумие – это то, на что имеют право граждане нашей страны", — сказал Шольц.

Напомним, что другие страны уже одобрили поставки дальнобойного оружия в Украину. К примеру, США передали ракеты ATACMS, о поставках которых ранее публично не сообщалось. А Великобритания прошлым летом передала ракеты Storm Shadow, дальность полета которых более 250 км. Кроме того, Франция тоже передала дальнобойные снаряды SCALP. Их дальность полета на малой высоте свыше 560 км.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что аналогом Taurus для Германии могут стать ракеты Vulcano GLR, однако в немецком правительстве пока не обсуждали этот вопрос. Еще одним альтернативным вариантом может стать заказ вооружения Германией для Украины у третьей стороны.