"Більшість українок у борделях": безглуздий "жарт" журналістки у Швеції викликав справжній скандал

Ці слова були сказані програмі "Invandrare för sven", яка вийшла на відомому шведському телеканалі і яку переглянули тисячі людей

Шведська журналістка, ведуча та письменниця Елаф Алі у гумористичному шоу IFS на телеканалі SVT невдало пожартувала, що більшість українських біженок нібито працюють у "борделях". Такий безглуздий вислів спровокував справжній скандал.

На слова журналістки звернула увагу представник громадської організації підтримки українських біженців у Швеції RefugeeHope. UA&SE Крістіна Гевчук. У своєму повідомленні соціальної мережі Facebook вона процитувала "жарт" Елаф Алі: "Українських жінок, можливо, не так легко помітити у суспільстві, бо більшість із них у борделях". Про це пише "ДС".

"Можливо, мій шведський не настільки ідеальний, але почути ці слова спромоглася і, на мою думку, як і на думку адекватної людини, це не окей", — сказала Гевчук.

Вона також наголосила, що розуміє, що "це гумористична програма і ці рядки мали бути смішними", але перш ніж вимовляти таке, треба розуміти, через що пройшли українські жінки і чому вони насправді змушені їхати зі своєї країни.

"По-перше, мільйони українок змушені були покинути свої будинки не в пошуку "легкої роботи", а рятуючи своє життя та життя своїх дітей, рідних. По-друге, чоловіки багатьох українських біженок залишаються в Україні, воюють, віддають життя за нашу можливість жити — думаєте їм приємно чути такі слова щодо своїх жінок, дочок, племінниць, хрещениць?", — зазначила представник громадської організації.

Гевчук продовжила, що це не були слова пересічної людини за барною стійкою, це слова шведської журналістки, письменниці та ведучої Елаф Алі у програмі "Invandrare för sven", яка вийшла на відомому шведському телеканалі SVT і яку переглянули тисячі людей.

Також Крістіна Гечук додала, що "більша частина українських біженок зіткнулася з пропозиціями до проституції, багато хто став жертвами зґвалтувань", і знову запитує: "Скільки ще раз нам, українкам, потрібно кричати, щоб довести, що ми не "спимо" за гроші"?".

"Так, це справді неприємно. Кожна третя українка, з якою я спілкувалася, отримувала хоча б одну пропозицію стати коханкою або попрацювати "статисткою", живучи у Швеції. І це зовсім не добре. Так, шведи користуються складним становищем українських жінок, які вимушені жити на 37-71 крону на день, не знають мови та суспільства.Не всі досить безкорисливі, щоб допомогти нам, і це жахливо. Я українка, але я не хочу, щоб мене сприймали як "потенційну сексуальну жертву". Я маю право на те, щоб мене сприймали як людину”. Нещодавно відзначався День захисту прав жінок, але ця стаття, ймовірно, є доказом того, що не всі жінки ще мають право бути такими, якими їх представляють в ідеалі – незалежними та повноцінними”, – підсумувала співрозмовниця видання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що жінка з України побила в Італії ескортницю з Росії. Дівчину заарештували, але вона заперечує свою провину.