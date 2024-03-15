"Большинство украинок в борделях": нелепая "шутка" журналистки в Швеции вызвала настоящий скандал

Эти слова были сказаны программе "Invandrare för sven", которая вышла на известном шведском телеканале и которую посмотрели тысячи людей

Шведская журналистка, ведущая и писательница Элаф Али в юмористическом шоу IFS на телеканале SVT неудачно пошутила, что большинство украинских беженок якобы работают в "борделях". Такое нелепое высказывание спровоцировало настоящий скандал.

На слова журналистки обратила внимание представитель общественной организации поддержки украинских беженцев в Швеции RefugeeHope. UA&SE Кристина Гевчук. В своем сообщении социальной сети Facebook она процитировала "шутку" Элаф Али: "Украинских женщин, возможно, не так легко заметить в обществе, потому что большинство из них в борделях". Об этом пишет "ДС".

"Возможно, мой шведский не настолько идеален, но услышать эти слова смогла и, по моему мнению, как и по мнению адекватного человека, это не окей", — сказала Гевчук.

Она также подчеркнула, что понимает, что "это юмористическая программа и эти строки должны были быть смешными", но прежде чем произносить такое, нужно понимать, через что прошли украинские женщины и почему они на самом деле вынуждены уезжать из своей страны.

"Во-первых, миллионы украинок вынуждены были покинуть свои дома не в поиске "легкой работы", а спасая свою жизнь и жизнь своих детей, родных. Во-вторых, "мужчины многих украинских беженок остаются в Украине, воюют, отдают жизнь за нашу возможность жить — думаете им приятно слышать такие слова относительно своих женщин, дочерей, племянниц, крестниц?", — отметила представитель общественной организации.

Гевчук продолжила, что это не были слова рядового человека за барной стойкой, это слова шведской журналистки, писательницы и ведущей Элаф Али в программе "Invandrare för sven", которая вышла на известном шведском телеканале SVT и которую посмотрели тысячи людей".

Также Кристина Гечук добавила, что "большая часть украинских беженок столкнулась с предложениями к проституции, многие стали жертвами изнасилований", и снова задается вопросом: "Сколько еще раз нам, украинкам, нужно кричать, чтобы доказать, что мы не "спим" за деньги"?".

"Да, это действительно неприятно. Каждая третья украинка, с которой я общалась, получала хотя бы одно предложение стать любовницей или поработать "статисткой", живя в Швеции. И это совсем не хорошо. Да, шведы пользуются сложным положением украинских женщин, которые вынуждены жить на 37-71 крону в день, не знают языка и общества. Не все достаточно бескорыстны, чтобы помочь нам, и это ужасно. Я украинка, но я не хочу, чтобы меня воспринимали как "потенциальную сексуальную жертву". Я имею право на то, чтобы меня воспринимали как человека". Недавно отмечался День защиты прав женщин, но эта статья, вероятно, является доказательством того, что не все женщины еще имеют право быть такими, какими их представляют в идеале — независимыми и полноценными", — подытожило собеседница издания.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что женщина из Украины избила в Италии эскортницу из России. Девушку арестовали, но она отрицает свою вину.