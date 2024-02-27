Співачка LP, яка виступала з українським прапором, похвалилася подарунком від росіян: подробиці скандалу (відео)

Популярна співачка LP потрапила у скандал

Популярна американська співачка Лаура Перголіцці, відома як LP, яка любить носити українські вишиванки і неодноразово виступала в Україні до початку повномасштабної війни, оскандалилася в мережі. Як виявилось, виконавиця хіта "Lost on You" вирішила похвалитися користувачам, що отримала подарунок від російських фанатів. Проте українці у коментарях під відео не стали мовчати.

У своєму Instagram Лаура Перголіцці опублікувала відео, в якому красується перед камерою в худі з триколором і дякує російським фанатам за цей подарунок.

Після того, як у коментарях LP знатно прилетіло від українців, вона видалила відео із триколором. І опублікувала у сторіс нове, в якому не вибачилася, а просто сказала, що любить своїх фанатів у всьому світі.

Треба сказати, що раніше LP неодноразово виходила на сцену своїх європейських концертів з українським прапором, який їй вручали українські біженці після початку повномасштабної війни в Україні. Так, наприклад, у 2022 році у Варшаві Лаура Перголіцці залишила на одному з прапорів автограф і напис: "I love you Ukraine. You brave beautiful people".

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