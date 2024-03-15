Можемо заробити: міністр назвав велику перемогу України у сфері енергетики

Раніше Україна змушена була просити у європейців підняти нам верхню межу на імпорт електроенергії, а тепер пропонує підняти межу на експорт

Станом на 2024 рік в Україні є профіцит виробництва електроенергії. Минулого року енергетики проробили чудову роботу і тепер наша країна не відчуває на собі проблем, подібних до тих, які були у 2023 з електроенергією.

Про це міністр енергетики Герман Галущенко розповів в інтерв’ю "Укрінформу". За його словами, відновлення пошкодженого ракетними ударами обладнання досі продовжується.

"Енергетики дійсно проробили величезну роботу торік у плані ремонтної кампанії, оскільки наша енергосистема все ж таки до 50 % зазнала впливу внаслідок російських ударів у 2022-2023 роках. І ці планові ремонти та відновлення сильно пошкодженого обладнання зараз тривають", — сказав Галущенко.

Також він нагадав, що раніше Україна змушена була просити європейців підняти нам верхню межу на імпорт електроенергії. Це робилося для того, щоб ми мали резерв на випадок дійсно критичної ситуації в системі.

"Приміром, 2022-2023 роки ми проходили з обмеженням 600 МВт, потім 800 МВт на імпорт. Хоча технічно ми можемо імпортувати понад 2 ГВт і відповідно експортувати. Перед цією зимою нам підняли імпортну межу до 1,7 ГВт. А це — майже 2 атомні блоки. І це було нашим резервом на додачу до всього, що ми робили в країні для нарощування потужностей генерації", — пояснив міністр.

Галущенко наголосив, що тепер він пропонує європейцям підняти верхню межу на експорт електроенергію. Таким чином, Україна хоче отримати можливість заробити на відновлення.

"Вона у нас була на рівні 400 МВт, а нещодавно, з 1 березня, її було піднято до 550 МВт. Але нам цього мало. Я постійно про це говорю і на Раді міністрів енергетики ЄС теж просував цей меседж — дайте нам можливість заробити гроші для ремонту та відновлення", — сказав співрозмовник видання.

Тому, як вважає Галущенко, межа збільшуватиметься для України. Там є технічні питання та бажання поступового підходу. Однак важливо, що це взаємовигідна ситуація.

"Ми продаємо електроенергію, отримуємо гроші та відновлюємося, а європейці отримують українську електроенергію та економлять на російському газі", — підсумував Галущенко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький сказав, що у вітчизняній енергосистемі можливий новий дефіцит електроенергії.