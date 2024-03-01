Відключення світла ще можливі: від обстрілів рятує унікальна система, але є дві інші проблеми

В "Укренерго" оцінили ризик аварійних відключень. Як повідомив керівник компанії Володимир Кудрицький, окрім війни та обстрілів залишаються ще дві серйозні системні проблеми

В Україні попри більш менш вдале проходження опалювального сезону 2023/2024 у вітчизняній енергосистемі можливий новий дефіцит електроенергії (е/е), наслідком чого можливі чергові аварійні відключення. Про це у п'ятницю, 1 березня, в Центрі економічного відновлення заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, повідомляє журналіст "Телеграфу".

"Цієї зими було легше, це очевидно, тому що 2022 року дуже великої шкоди і руйнувань завдали масовані ракетні удари росіян в період, коли ще не було такого щільного протиповітряного захисту. Це був жовтень-листопад, частково — грудень. Саме в ці місяці окупантам дуже багато вдалося вибити наших потужностей. В цьому сезоні ракетні атаки були подекуди більш масованими, ніж у 2022/2023 рр., але вони, по-перше, більш успішно відбивалися. По-друге, очевидно, не тільки енергетика була їхньою ціллю", — наголосив він.

У той же час, як зазначив топ-менеджер, РФ змінила тактику дронових атак по Україні та її енергооб'єктам, Так, якщо протягом опалювального сезону 2022/2023 росіяни випустили більше 400 дронів, "то зараз вони таку кількість випускають за місяць, або за три тижні".

"Тобто, сильно зросла інтенсивність. Вони явно концентрують сили на окремі об'єкти невеликої кількості (на відміну від минулого року, коли росіяни певним килимовим способом намагалися пошкодити якомога більше число підстанцій і станцій). Зараз вони очевидно обрали іншу тактику: окупанти вибирають собі якусь певну ціль, як це було з останніми атаками на Дніпропетровщині. Там у них була ціль, у тому числі, відключення великих об'єктів промисловості (великих споживачів електроенергії), і вони вже одночасно випускають велику кількість дронів у той чи інший енергооб'єкт, намагаючись прорвати їхній захист. Але дійсно цього року вони не змогли створити масштабних проблем", — пояснив Кудрицький.

За його словами, частково блекаутів вдалося уникнути також через "рухомий запас обладнання, яке рік тому замовили багато за кошти міжнародних донорів, і у нас сформувався такий собі "запас на колесах".

"Цей рухомий запас можна оперативно використовувати, щоб відновлювати енергооб'єкти… Звичайно, окрім активного захисту (ППО) у нас ще є пасивний захист, тут у нас є певний ноу-хау в цьому сезоні. Вперше в світі у нас в Україні впроваджуються такі захисти для найбільш критичних елементів енергосистеми від прямого влучання "шахедів". В США, Ізраїлі, країнах Європи немає аналогічних рішень", — уточнив Кудрицький.

Голова правління "Укренерго" також звернув увагу на два системних ризики, які існують (окрім війни і військового фактору) в контексті підготовки до наступного опалювального сезону та ймовірності чергових відключень електрики для споживачів.

"Перший стосується достатньої генерації в системі. Адже, незважаючи на те, що дійсно у цьому опалювальному сезоні споживач не відчув проблем з масованими відключеннями, як минулого року, тим не менше час від часу дефіцит генерації давався взнаки. Показником цього є рекордний обсяг аварійної допомоги з європейських країн, щоб покрити дефіцит в нашій енергосистемі. Такий дефіцит виникає не тільки взимку, і 1 березня ми не можемо розслабитися та сказати, що зима пройшла, а ці ризики відсутні. Будуть ще періоди, у тому числі під час літньої спеки, коли багато електростанцій будуть в планових ремонтах. У нас можуть виникати проблеми з дефіцитом е/е в системі… Друга проблема — борги і функціонування ринку електроенергії. Тобто ми не можемо в умовах постійно зростаючого боргу ефективно фінансувати ремонтну кампанію. Коли нема грошей, ремонтувати надзвичайно складно, а в кредит це зробити неможливо. Наша компанія має можливість залучати фінанси від міжнародних донорів, і зробила це з початку вторгнення РФ в обсязі $1,3 мільярда. Але не всі компанії мають такі можливості. Тому нам потрібен добре працюючий ринок е/е, який би не генерував боргів, і щоб розвивалася нова генерація", — сказав він.

Як повідомлялось, раніше міністр енергетики України Герман Галущенко розповідав, у якому випадку в Україні може бути блекаут.

Своєю чергою на тлі нових атак з боку російських окупантів по енергетичним об’єктам народний депутат Сергій Нагорняк в інтерв'ю "Телеграфу" називав чотири регіони, яким загрожували блекаути взимку. Він також розповідав, як енергетики захищають енергооб’єкти від обстрілу.