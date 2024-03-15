Можем заработать: министр назвал большую победу Украины в сфере энергетики

Ранее Украина вынуждена была просить у европейцев поднять нам верхний предел на импорт электроэнергии, а теперь предлагает поднять предел на экспорт

По состоянию на 2024 год в Украине профицит производства электроэнергии. В прошлом году энергетики проделали великолепную работу и теперь наша страна не ощущает на себе проблем, подобных тем, которые были в 2023 с электроэнергией.

Об этом министр энергетики Украины Герман Галущенко рассказал в интервью "Укринформу". По его словам, восстановление поврежденного ракетными ударами оборудования до сих пор продолжается.

"Энергетики действительно проделали огромную работу в прошлом году в плане ремонтной кампании, поскольку наша энергосистема все же до 50 % испытала влияние вследствие российских ударов в 2022-2023 годах. И эти плановые ремонты и восстановление сильно поврежденного оборудования сейчас продолжаются", — сказал Галущенко.

Также он напомнил, что ранее Украина вынуждена была просить у европейцев поднять нам верхний предел на импорт электроэнергии. Это делалось для того, чтобы у нас был резерв на случай действительно критической ситуации в системе.

"К примеру, 2022-2023 годы мы проходили с ограничением в 600 МВт, затем в 800 МВт на импорт. Хотя технически мы можем импортировать более 2 ГВт и соответственно экспортировать. Перед этой зимой нам подняли импортный предел до 1,7 ГВт. А это – почти 2 атомных блока. И это было нашим резервом вдобавок ко всему, что мы делали в стране для наращивания мощностей генерации", — объяснил министр.

Галущенко подчеркнул, что теперь он предлагает европейцам поднять верхний предел на экспорт электроэнергиию. Таким образом Украина хочет получить возможность заработать на восстановление.

"Она у нас была на уровне 400 МВт, а недавно, с 1 марта, она была поднята до 550 МВт. Но нам этого мало. Я постоянно об этом говорю и на Совете министров энергетики ЕС тоже продвигал этот месседж – дайте нам возможность заработать деньги для ремонта и восстановления", — сказал собеседник издания.

Поэтому, как считает Галущенко, предел будет увеличиваться для Украины. Там есть технические вопросы и желание постепенного подхода. Однако важно, что это взаимовыигрышная ситуация.

"Мы продаем электроэнергию, получаем деньги и восстанавливаемся, а европейцы получают украинскую электроэнергию и экономят на российском газе", — подытожил Галущенко.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сказал, что в отечественной энергосистеме возможен новый дефицит электроэнергии.