Скільки заплатимо за світло у березні? В Міненерго назвали точні цифри

Чинний тариф на електроенергію становлять 2,64 грн за кВт-год

З 1 березня на українців чекає чимало змін у різних сферах, та принаймні тариф на світло залишиться незмінним. Питання підвищення тарифів на електроенергію наразі взагалі немає на порядку денному.

Про це заявив очільник Міненерго Герман Галущенко в етері національного телемарафону. За його словами до кінця опалювального сезону ціна на світло лишиться без змін.

"Справді до кінця опалювального сезону тариф не зміниться, тому що є постанова, яка діє до 1 травня", — зазначив Галущенко.

Голова Міненерго додав, що лише у квітні влада можливо перегляне ситуацію, проте зараз "немає ані проєктів, ані розрахунків". Що стосується Національної комісії (НКРЕКП) то тут також "нічого не рухається в напрямку підвищення тарифів".

Наразі тариф на електроенергію такий самий, що й у попередні місяці – 2,64 грн за кіловат-годину без урахування обсягу споживання. Залишиться він таким і у квітні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що член Комітету Верховної Ради з питань енергетики Сергій Нагорняк заявив, що тариф на світло для побутових споживачів цьогоріч можуть підвищити вдвічі, тобто трохи менше ніж 6 гривень за кВт-год. На думку нардепа таке рішення дало б змогу державним компаніям лише за рік назбирати грошей для добудови 3-го та 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС, а також розпочати будівництво Канівської ГАЕС.