Попереджали чи лякали? Українці гаряче сперечаються через відсутність блекаутів взимку

У перший день весни користувачі соцмереж вирішили з’ясувати, чи правильно було готувати народ до найгіршого

Закінчилась друга зима повномасштабної війни з Росією, яка пройшла без масштабних блекаутів та вимкнень світла по графіку. Проте деякі користувачі соцмереж порушили питання стосовно того, чи потрібно було лякати українців, бо це ж деморалізує народ, а цього під час бойових дій не можна допускати.

Журналістка та письменниця Наталiя Бушковська у своєму акаунті в Facebook опублікувала допис на цю тему, в якому зазначила, що моральний стан у тилу вкрай важливий. Вона звинуватила тих, хто розганяв наративи про важку зиму, у тому, що їх насправді цікавлять не люди, а хайп.

"Що ж ви такі тугі, що ніяк не зрозумієте, що моральний стан людей в час геноцидної війни не менш важливий, ніж дрони. Дрони можна склепати на кухні, купити, конфіскувати навіть. А от втоптаних в землю людей витягти звідти дуже складно. Але ви продовжуєте це робити. Бо вас насправді цікавлять не люди, а хайп", ― написала Бушковська.

Дехто погодився з думкою журналістки. Проте деякі користувачі зазначили, що підготовка до зими зайвою не була, та й до того ж є декілька причин, чому не було масштабних блекаутів.

Іншої думки морпіх Іван Костенко. Він нагадав у соцмережах, що не всі пережили цю зиму та що це не остання воєнна зима.

Більшість користувачів дякують за весну захисникам України. Серед них і письменниця Оксана Зененко. Вона у Facebook подякувала ЗСУ за те, що у нас настав березень, а не "март".

Нагадаємо, що минулого року влада попереджала українців, що зима 2023/24 буде такою ж важкою, як і попередня. В Міненерго радили закупити генератори та павербанки. Експерти до останнього не виключали, що можуть бути застосовані графіки відключення світла.

Раніше "Телеграф" писав, що екснардеп Віталій Чепінога проанализував ситуацію в Україні. Він вважає, що ця весна буде особливо важливою для нас.