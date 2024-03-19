"Хочете, щоб вас захищав педофіл?": законопроєкт про мобілізацію засуджених викликав гарячі суперечки

У парламенті ще триває робота над документом

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №11079, яким пропонується запровадити умовно-дострокове звільнення від відбування покарання засуджених для проходження ними військової служби за контрактом в особливий період. Водночас у мережі виникло обговорення щодо можливого потрапляння до лав Збройних сил осіб, яких було засуджено за педофілію.

Так, депутат Київради Леонід Ємець, у себе в Facebook поставив питання: "Чи може педофіл служити в ЗСУ? Захищати країну. А після війни бути вільною людиною?"

Його пост прокоментувала народний депутат України Олександра Устінова. Вона зазначила, що подає альтернативний законопроєкт, у якому будуть перелічені статті, засуджені за якими не матимуть права на умовно-дострокове звільнення для служби за контрактом.

Своєю чергою колишній заступник голови ЦВК Андрій Магера висловився проти таких винятків. На його думку, педофіл може спрямувати свої зусилля проти ворога на фронті. Магера підкреслив, що ніхто з них Конституцією не звільнений від обовʼязку захищати Батьківщину, якщо дозволяє вік і стан здоровʼя.

Думки інших користувачі також розділились. Дехто підтримав таку ініціативу, а дехто висловився проти мобілізації засуджених.

Варто зазначити, що в тексті законопроєкта, який опубліковано на сайті Верховної Ради, зазначається, що на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період можуть бути призвані засуджені особи, які звільнені від відбування покарання з випробуванням, крім тих, хто засуджений за вчинення злочинів проти основ національної безпеки України. Водночас у законі немає переліку статей, засуджені за якими не підпадають під дію даного законопроєкту.

Крім того, зазначається, що для проходження служби в'язень має виявити бажання піти на військову службу, а також відповідати вимогам її проходження за контрактом. Також такі особи не зможуть демобілізуватися раніше закінчення воєнного стану. Дострокове звільнення передбачається або за станом здоров'я, або внаслідок вчинення злочинів.

Також у документі йдеться про те, що мобілізовані засуджені можуть проходити службу виключно у спеціальних підрозділах. Також вони не матимуть права на основну щорічну відпуску та відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин. Відпустка буде надаватись тільки для лікування хвороб і поранення.

Крім того, зазначається, що у разі вчинення повторного злочину до достроково звільненої особи буде застосовано статті 71 та 72 Кримінального кодексу України. До покарання, призначеного за новим вироком, повністю або частково буде приєднано невідбуту частину покарання за попереднім вироком. А у разі ухилення від проходження служби, таку особу можуть позбавити волі на строк від 5 до 8 років.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у лютому в Раді підтримали пропозицію мобілізувати засуджених, але вказали на кілька нюансів. Разом з тим, на думку міністра юстиції Дениса Малюськи, не варто призивати тих, хто скоїв злочини на військовій службі та проти державності. За словами міністра, зараз з військовими обговорюють, які саме категорії засуджених потрібно виключити.