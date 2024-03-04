"Мобілізація безхатьків": у РНБО розвіяли черговий фейк росіян і вказали на цікаву деталь

РФ регулярно поширює фейки щодо мобілізації

Росіяни продовжують розповсюджувати дезінформацію щодо мобілізації в Україні. Цього разу ворожі Telegram-канали поширюють інформацію про те, що 119 ОБрТрО в Чернігівській області нібито мобілізувала безхатьків.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації. Також, за словами росіян, через це підрозділи бригади буцімто залишилися без відповідного забезпечення.

"Верифікувавши інформацію у 119 ОБрТрО, Центр повідомляє, що це черговий вкид ворожої пропаганди, оскільки мобілізація входить у компетенцію ТЦК та СП, а не командування бригади. Крім цього, забезпечення особового складу в підрозділах проводиться згідно з усіма нормами", — йдеться у повідомленні.

У ЦПД також нагадали, що раніше російські пропагандисти вже поширювали фейки про 119 ОБрТрО. Повідомлялось щодо начебто набору до бригади "дівчат віком від 16 до 30 років, яких задіюватимуть на передових позиціях".

Нагадаємо, раніше в Центрі протидії дезінформації повідомили, на номери телефонів українських етнічних угорців почали приходити повідомлення угорською мовою із закликами забиратися "геть з України". Повідомлення надходять буцімто від "українських націоналістів".