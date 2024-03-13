Засуджені зможуть служити в ЗСУ по контракту? В Раді зареєстрували новий законопроєкт

В Україні є тисячі засуджених, які хочуть і можуть приєднатися до лав Сил оборони України

На сайті Верховної Ради України зареєстрували законопроєкт №11079, яким пропонується надати умовно-дострокове звільнення від відбування покарання особам для проходження військової служби за контрактом в особливий період. Простими словами, депутати пропонують дозволити в’язням проходити службу у лавах ЗСУ.

Відповідну картку законопроєкту опубліковано на парламентському сайті. Текст закону наразі відсутній.

Однак, з назви документа випливає, що планується внесення змін до Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо умовно-дострокового звільнення від відбування покарання для проходження військової служби за контрактом під час особливого періоду.

Першою серед ініціаторів законопроєкту значиться очільниця партії "Слуга народу" Олена Шуляк. Разом з нею, серед ініціаторів, група депутатів від "Слуги народу", депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк та член депутатської групи "Відновлення України" Анатолій Гунько.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у лютому в Раді підтримали пропозицію мобілізувати засуджених, але вказали на кілька нюансів. Разом з тим, на думку міністра юстиції Дениса Малюськи, не варто призивати тих, хто скоїв злочини на військовій службі та проти державності. За словами міністра, зараз з військовими обговорюють, які саме категорії засуджених потрібно виключити.