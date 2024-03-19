"Хотите, чтобы вас защищал педофил?": законопроект о мобилизации осужденных вызвал горячие споры

В парламенте продолжается работа над документом

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №11079, которым предлагается ввести условно-досрочное освобождение от отбывания наказания осужденных для прохождения ими военной службы по контракту в особый период. В то же время в сети возникло обсуждение возможного попадания в ряды Вооруженных сил лиц, осужденных за педофилию.

Так, депутат Киевсовета Леонид Емец, у себя в Facebook поставил вопрос: "Может ли педофил служить в ВСУ? Защищать страну. А после войны быть свободным человеком?"

Его пост прокомментировала народный депутат Украины Александра Устинова. Она отметила, что подает альтернативный законопроект, в котором будут перечислены статьи, осужденные по которым не будут иметь права на условно-досрочное освобождение для службы по контракту.

В свою очередь бывший заместитель главы ЦИК Андрей Магера высказался против таких исключений. По его мнению, педофил может направить свои усилия против неприятеля на фронте. Магера подчеркнул, что никто из них Конституцией не освобожден от обязанности защищать Родину, если разрешает возраст и состояние здоровья.

Мнения других пользователей также разделились. Некоторые поддержали такую инициативу, а некоторые высказались против мобилизации осужденных.

Следует отметить, что в тексте законопроекта, опубликованном на сайте Верховной Рады, отмечается, что на военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период могут быть призваны осужденные лица, освобожденные от отбывания наказания с испытанием, кроме осужденных за совершение преступлений против основ национальной безопасности Украины. В то же время в законе нет перечня статей, осужденные по которым не подпадают под действие данного законопроекта.

Кроме того, отмечается, что для прохождения службы заключенный должен изъявить желание пойти на военную службу, а также отвечать требованиям ее прохождения по контракту. Также такие лица не смогут демобилизоватся раньше окончания военного положения. Досрочное увольнение предусматривается либо по состоянию здоровья, либо в результате совершения преступлений.

Также в документе говорится, что мобилизованные осужденные могут проходить службу исключительно в специальных подразделениях. Также они не будут иметь права на основной ежегодный отпуск и отпуск по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам. Отпуск будет предоставляться только для лечения болезней и ранения.

Кроме того, отмечается, что в случае совершения повторного преступления к досрочно освобожденному лицу будут применены статьи 71 и 72 Уголовного кодекса Украины. К наказанию, назначенному по новому приговору, полностью или частично будет присоединена неотбытая часть наказания по предыдущему приговору. А в случае уклонения от прохождения службы, такое лицо может быть лишено свободы на срок от 5 до 8 лет.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что в феврале в Раде поддержали предложение мобилизовать осужденных, но указали на несколько нюансов. Вместе с тем, по мнению министра юстиции Дениса Малюськи, не стоит призывать тех, кто совершил преступления на военной службе и против государственности. По словам министра, сейчас с военными обсуждают, какие именно категории осужденных следует исключить.