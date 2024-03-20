Нардеп побився з іноземцем у поїзді Київ-Варшава: чим раніше прославився депутат

Сам нардеп ніяк не прокоментував свою можливу причетність до інциденту

У поїзді "Варшава-Київ" сталася НП — двоє пасажирів побилися так, що довелося зупинити поїзд у Рівному. Як пізніше з’ясувалося, сутичка сталася між іноземцем та народним депутатом України, ймовірно, Артемом Кунаєвим.

Подробицями інциденту поділилася речниця поліції Рівненської області Марія Юстицька, передає "Рівне вечірнє". Про те, що до бійки може бути причетний саме нардеп від "Слуги народу", повідомив журналіст і громадський активіст Костянтин Андріюк.

Відомо, що поїзд до Варшави довелося зупинити до Рівного близько 07:30 у вівторок, 19 березня. Провідники викликали поліцію через бійку. Як з’ясувалося, конфлікт стався через порушення тиші у вагоні. Нардеп знімав те, що відбувається, на телефон, який іноземець вибив у нього з рук. Це переросло у бійку.

На порушника склали адмінпротокол за статтею 173 КУпАП (дрібне хуліганство). Нардеп повідомив поліцейським, що конфлікт ніяк не пов’язаний із його політичною діяльністю.

У соціальних мережах 28-річний Кунаєв ніяк не прокоментував скандал, до якого може бути причетний. Зазначимо, "Телеграф" спробував отримати коментар пресслужби "Слуг народу" та самого депутата, але зв’язатися з ними не вдалося.

Що відомо про Артема Кунаєва

Нардеп закінчив кілька ВНЗ: Дніпропетровський університет ім. Альфреда Нобеля за фахом міжнародна економіка, КНУ імені Тараса Шевченка також за міжнародною економікою та є аспірантом Запорізького національного техуніверситету за спеціальністю політологія.

У 2013-2014 роках працював на заводі "Мотор Січ", був заступником керівника з маркетингу та продажу вертольототехніки та підприємства. На підприємстві пропрацював до 2019 року, а під час виборів балотуватиметься до ВРУ від "Слуги народу".

На цей час керівник групи міжпарламентських зв’язків з Республікою Індонезія. Член групи з міжпарламентських зв’язків з Естонською Республікою, зі Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії, Італійською Республікою, Об’єднаними Арабськими Еміратами, Канадою.

Також Кунаєва пов’язують із "Партією регіонів". Він активно просував інтереси колишнього члена цієї партії та колишнього керівника заводу "Мотор Січ" В’ячеслава Богуслаєва. Батько Кунаєва був радником на громадських засадах у Богуслаєва, коли той був нардепом. Інформації про те, що "слуга народу" перебував у партії президента-втікача України Віктора Януковича немає.

Декларація народного депутата за 2019 рік свідчить про наявність у власності декларанта квартири у Дніпрі площею 96,3 кв. м. У Запоріжжі він орендує кімнату площею 11 м/кв, у Києві – 87,8 м/кв.

З цінного майна вказаний годинник Breguet та Patek Phillipe. Заробітна плата, отримана за основним місцем роботи (АТ "Мотор Січ"), — 734 тис. 637 грн. (понад 60 тис. грн. на місяць). Дивіденди ТОВ "Бріллар Кампані" — 1 млн. 118 тис. 207, ТОВ "Фірма Лозано" — 74 тис. грн.

Зарплатня в Управлінні у справах Апарату Верховної Ради України – 160 тис. 861 грн. На різних банківських рахунках декларанта загалом 310 тис. 67 грн., 4 тис. 8 доларів. Готівкою народний депутат зберігає 280 тис. доларів, 34 тис. євро.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що депутат від "Слуги народу" побилась із власником холдингу. Почалося все зі словесного конфлікту, а дійшло до того, що душила опонента.