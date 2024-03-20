Нардеп подрался с иностранцем в поезде Киев-Варшава: чем ранее прославился депутат

Сам нардеп никак не прокомментировал свою возможную причастность к инциденту

В поезде "Варшава-Киев" произошло ЧП — двое пассажиров подрались да так, что пришлось остановить состав в Ровно. Как позже выяснилось, стычка произошла между иностранцем и народным депутатом Украины, предположительно, Артемом Кунаевым.

Подробностями инцидента поделилась спикер полиции Ровенской области Мария Юстицкая, передает "Ровно вечернее". О том, что к драке может быть причастен именно нардеп от "Слуги народа" сообщил журналист и общественный активисты Константин Андриюк.

Известно, что поезд в Варшаву пришлось остановить в Ровно около 07:30 во вторник, 19 марта. Проводники вызвали полицию из-за драки. Как выяснилось, конфликт произошёл из-за нарушения тишины в вагоне. Нардеп снимал происходящее на телефон, который иностранец выбил у него из рук. Это переросло в драку.

На нарушителя составили админпротокол по статье 173 КУпАП (мелкое хулиганство). Нардеп сообщил полицейским, что конфликт никак не связан с его политической деятельностью.

В социальных сетях 28-летний Кунаев никак не прокомментировал скандал, к которому может быть причастен. Отметим, "Телеграф" попытался получить комментарий пресс-службы "Слуг народа" и самого депутата, но связаться с ними не удалось.

Что известно про Артёма Кунаева

Нардеп окончил несколько вузов: Днепропетровский университет им. Альфреда Нобеля по специальности международная экономика, КНУ имени Тараса Шевченко также по международной экономике и является аспирантов Запорожского национального техуниверситета по специальности политология.

В 2013-2014 годах работал на заводе "Мотор Сич", был замруководителя по маркетингу и продажам вертолетотехники и предприятия. На предприятии проработал до 2019 года, а во время выборов баллотироваться в ВРУ от "Слуги народа".

В данный момент руководитель группы по межпарламентским связям с Республикой Индонезия. Член группы по межпарламентским связям с Эстонской Республикой, с Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии, Итальянской Республикой, Объединенными Арабскими Эмиратами, Канадой.

Также Кунаева связывают с "Партией регинов". Он активно продвигал интересы бывшего члены этой партии и бывшего руководителя завода "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева. Отец Кунаева был советником на общественных началах у Богуслаева, когда тот был нардепом. Информации о том, что "слуга народа" состоял в партии беглого президента Украины Виктора Януковича нет.

Декларация народного депутата за 2019 год свидетельствует о наличии в собственности декларанта квартиры в Днепре площадью 96,3 кв. м. В Запорожье он арендует комнату площадью 11 м/кв, в Киеве — 87,8 м/кв.

Из ценного имущества указаны часы Breguet и Patek Phillipe. Заработная плата, полученная по основному месту работы (АО "Мотор Сич"), — 734 тыс. 637 грн. (более 60 тыс. грн. в месяц). Дивиденды ООО "Бриллар Кампани" — 1 млн. 118 тыс. 207, ООО "Фирма Лозано" — 74 тыс. грн.

Зарплата в Управлении по делам Аппарата Верховной Рады Украины – 160 тыс. 861 грн. На разных банковских счетах декларанта в целом 310 тыс. 67 грн., 4 тыс. 8 долларов. Наличными народный депутат хранит 280 тыс. долларов, 34 тыс. евро.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что депутат от "Слуги народа" подралась с владельцем холдинга. Началось все со словесного конфликта, а дошло до того, что она душила оппонента.