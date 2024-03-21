Мобілізація із в’язниці: скільки українців-в’язнів можуть призвати, розповіли у Кабміні

Якщо командир буде проти мобілізації певної особи, така людина не потрапить до підрозділу

У рамках законопроєкту №11079 про мобілізацію засуджених до лав українських воїнів можуть бути призвані дві категорії цих людей. Однак у цьому випадку є й деякі винятки.

Про це в ефірі телемарафону повідомляє заступник Міністра юстиції України Олена Висоцька. За її словами, до лав ЗСУ можуть приєднатися 50 тисяч людей.

"За цим проєктом є дві категорії - колишні засуджені — близько 50 тисяч осіб, які можуть приєднатися до лав ЗСУ, але діятимуть загальні обмеження (стан здоров’я, фізичний стан тощо), — сказала Висоцька.

Вона додала, що друга категорія – це ті, хто перебуває у в’язницях. Йдеться про 26 тисяч людей.

"Ми вже подивилися на статистику з таких хвороб, як туберкульоз, ВІЛ, гепатити. І вже можна "відмінусувати" 3-4 тис. осіб за цією категорією", — наголосила Висоцька.

Під обмеження можуть потрапити люди, засуджені за такими статтями, як, наприклад, вбивство двох чи інших людей, зґвалтування тощо.

Також Висоцька наголосила, що якщо командир буде проти мобілізації певної особи, така людина не потрапить до підрозділу. Позицію командира буде враховано також судом. Якщо ця людина потрібен у конкретний підрозділ, він йде туди. Якщо командир проти, він залишається у в’язниці.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у січні 2024 року до Верховної Ради було подано законопроєкт №10419 про амністію засуджених, які бажають стати до лав Збройних сил України. У документі зазначено, що ця категорія людей може проходити службу виключно спеціальних підрозділах. При цьому відпустка їм надаватиметься лише для лікування хвороб та поранення. У соціальних мережах ця пропозиція викликала справжній скандал.