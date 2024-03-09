На крок ближче до мобілізації засуджених: міністр розповів цікаві деталі нового законопроєкту

Наступного тижня його мають вже зареєструвати

Для посилення мобілізації в Україні розглядають варіант призову увʼязнених та людей з судимістю. Для таких осіб, найбільш ймовірно, буде створено окремі загони.

Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська в ефірі телемарафону. Він зауважив, що наступного тижня законопроєкт про дозвіл на мобілізацію засуджених та ув'язнених буде зареєстрований в Верховній раді.

"Військові попросили, щоб ми виключили з-під можливої мобілізації тих, хто порушував військову дисципліну та вчиняв злочини під час виконання військового обов'язку. Так само вони не хочуть бачити тих, хто вчиняв злочини проти держави. Тому такі категорії, напевно, під мобілізацію не потраплять", — наголосив міністр.

На його думку, парламент малоймовірно затягне прийняття законопроєкту про посилення мобілізації, адже за його словами, він не зустрів жодного депутата, який був би проти.

"Не всі командири військові готові брати засуджених та ув'язнених до себе, але ми не будемо і не плануємо нікому нав'язувати таких мобілізованих. Скоріш за все, це будуть окремі загони", — розповів Денис Малюська.

Раніше "Телеграф" писав, що міністр юстиції Денис Малюська пояснив, що зараз з військовими обговорюють, які саме категорії засуджених можна буде мобілізувати.