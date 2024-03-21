Мобилизация из тюрьмы: сколько украинцев-заключенных могут призвать, рассказали в Кабмине

Если командир будет против мобилизации определенного лица, такой человек не попадет в подразделение

В рамках законопроекта №11079 о мобилизации осужденных в ряды украинских воинов могут быть призваны две категории этих людей. Однако в данном случае есть и некоторые исключения.

Об этом в эфире телемарафона сообщает заместитель Министра юстиции Украины Елена Высоцкая. По ее словам, к рядам ВСУ могут присоединиться 50 тысяч человек.

"По этому проекту есть две категории — бывшие осужденные — около 50 тысяч человек, которые могут присоединиться к рядам ВСУ, но будут действовать общие ограничения (состояние здоровья, физическое состояние и т.д.), — сказала Высоцкая.

Она добавила, что вторая категория — это те, кто находится в тюрьмах. Речь идет о 26 тысячах человек.

"Мы уже посмотрели на статистику по таким болезням, как туберкулез, ВИЧ, гепатиты. И уже можно "отминусовать" 3-4 тыс. человек по этой категории", — подчеркнула Высоцкая.

Под ограничения также могут попасть люди, осужденные по таким статьям, как, например, убийство двух или других людей, изнасилование и т.д.

Также Высоцкая отметила, что если командир будет против мобилизации определенного лица, такой человек не попадет в подразделение. Позиция командира будет учтена также судом. Если данный человек нужен в конкретное подразделение, то он идет туда. Если командир против, то он остается в тюрьме.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в январе 2024 года в Верховную Раду был подан законопроект №10419 об амнистии осужденных, которые желают стать в ряды Вооруженных сил Украины. В документе указано, что эта категория людей может проходить службу в исключительно специальных подразделениях. При этом отпуск им будет предоставляться только для лечения болезней и ранения. В социальных сетях это предложение вызвало настоящий скандал.