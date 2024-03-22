5 фактів про ДніпроГЕС: Копали лопатами, тричі підривали та знайшли меч Святослава
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Під водою зникли назавжди дев’ять козацьких порогів
Вночі 22 березня Росія атакувала українську енергетику і влучила вісьмома крилатими ракетами Х-101/Х-555 по легендарному ДніпроГЕСу у Запоріжжі. Станція отримала значні пошкодження й електроенергію поки не виробляє, проте тримається.
Росіяни за наказом Кремля націлюються на ГЕС вже не вперше, минулого разу — 83 роки тому. "Телеграф" розповідає цікаві та маловідомі факти про культову споруду.
Факт 1. Підривали тричі
Вперше станцію було зруйновано радянськими військами під час Другої світової війни, у 1941 році. Дніпрогес була ще й мостом, її підірвали, аби стримати наступ німців при відступі Червоної армії. Попередньої евакуації населення не було, загинули десятки тисяч цивільних, а також радянські і німецькі військові.
Після окупації німецькі інженери відбудували ГЕС, привезли свої турбіни. Але знову підірвали станцію вже під час радянського контрнаступу, це сталося у 1943 році.
Втретє на станцію націлилася Росія, випустивши по ГЕС 8 ракет 22 березня 2024 року. Один зі снарядів влучив по автобусу з людьми, який у цей час їхав по мосту.
Факт 2. Під водою цілий загублений світ
Для будівництва ДніпроГЕСу радянська влада виселила зі своїх домівок мешканців 56 населених пунктів. Під водою опинилося поселення німців-менонітів Айнлаге із заводами й будинками, курорт Александрабад, психіатрична лікарня "Бетанія".
Знесли також сотні курганів, зникли назавжди сліди поселень часів неоліту та бронзового віку.
Факт 3. Водосховище затопило легендарні пороги
ДніпроГЕС поховав 9 легендарних козацьких порогів Дніпра та зробив річку судноплавною. Вода підіймалася поступово і спочатку, у 1931 році, зникли пороги Вільний і Лишній. У 1932 р. були затоплені Будилівський, Вовнизький, Дзвонецький, Ненаситецький і наполовину Лоханський пороги. У 1933 р. зникли Лоханський і Сурський, і наполовину був затоплений останній поріг – Кодацький.
Факт 4. Копали лопатами
Земляні роботи розпочалися у березні 1927 року. Умови праці на будівництві грандіозної споруди були каторжними, залишити будівництво працівники не могли. Бетон для будівництва греблі місили ногами. А основними знаряддями праці були лопата, кайло, тачка та грабарка (підвода, якою возили ґрунт і будматеріали). Потім уже до роботи підключили екскаватори.
Станція запрацювала у 1932 році. У 1939 році будівництво Дніпрогесу було остаточно завершено.
Факт 5. Тут знайшли мечі часів князя Святослава
Біля Кічкаса під час будівництва Дніпрогесу у 1927-1929 роках знайшли п’ять стародавніх мечів, які датувалися кінцем Х століття. У 2011 році у цьому ж місці на глибині 22 метри рибалка знайшов ще один меч. Фахівці висловлювали припущення, що зброя могла належати київському князеві Святославу Хороброму. Князь загинув 972 року на Дніпрі, в бою з печенігами поблизу острова Хортиця.
Раніше "Телеграф" розповідав, як будували ДніпроГЕС. Наразі станція є п’ятим щаблем Дніпровського каскаду гідроелектростанцій. Висота її греблі становить 60 метрів. Встановлена потужність станції на січень 2022 року становить 1578,6 МВт. Дніпровська ГЕС складається з двох електростанцій: Дніпровської ГЕС-1 та Дніпровської ГЕС-2, що утворюють єдиний комплекс гідротехнічних споруд, розташованих під однією дамбою.