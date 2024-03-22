5 фактів про ДніпроГЕС: Копали лопатами, тричі підривали та знайшли меч Святослава

Під водою зникли назавжди дев’ять козацьких порогів

Вночі 22 березня Росія атакувала українську енергетику і влучила вісьмома крилатими ракетами Х-101/Х-555 по легендарному ДніпроГЕСу у Запоріжжі. Станція отримала значні пошкодження й електроенергію поки не виробляє, проте тримається.

Росіяни за наказом Кремля націлюються на ГЕС вже не вперше, минулого разу — 83 роки тому. "Телеграф" розповідає цікаві та маловідомі факти про культову споруду.

Факт 1. Підривали тричі

Вперше станцію було зруйновано радянськими військами під час Другої світової війни, у 1941 році. Дніпрогес була ще й мостом, її підірвали, аби стримати наступ німців при відступі Червоної армії. Попередньої евакуації населення не було, загинули десятки тисяч цивільних, а також радянські і німецькі військові.

ДніпроГЕС після підриву радянськими військами у 1941 році

Після окупації німецькі інженери відбудували ГЕС, привезли свої турбіни. Але знову підірвали станцію вже під час радянського контрнаступу, це сталося у 1943 році.

ДніпроГЕС після підриву Вермахтом (жовтень 1943)

Втретє на станцію націлилася Росія, випустивши по ГЕС 8 ракет 22 березня 2024 року. Один зі снарядів влучив по автобусу з людьми, який у цей час їхав по мосту.

Російська спроба підірвати ДніпроГЕС

Факт 2. Під водою цілий загублений світ

Для будівництва ДніпроГЕСу радянська влада виселила зі своїх домівок мешканців 56 населених пунктів. Під водою опинилося поселення німців-менонітів Айнлаге із заводами й будинками, курорт Александрабад, психіатрична лікарня "Бетанія".

Знесли також сотні курганів, зникли назавжди сліди поселень часів неоліту та бронзового віку.

Факт 3. Водосховище затопило легендарні пороги

ДніпроГЕС поховав 9 легендарних козацьких порогів Дніпра та зробив річку судноплавною. Вода підіймалася поступово і спочатку, у 1931 році, зникли пороги Вільний і Лишній. У 1932 р. були затоплені Будилівський, Вовнизький, Дзвонецький, Ненаситецький і наполовину Лоханський пороги. У 1933 р. зникли Лоханський і Сурський, і наполовину був затоплений останній поріг – Кодацький.

Факт 4. Копали лопатами

Земляні роботи розпочалися у березні 1927 року. Умови праці на будівництві грандіозної споруди були каторжними, залишити будівництво працівники не могли. Бетон для будівництва греблі місили ногами. А основними знаряддями праці були лопата, кайло, тачка та грабарка (підвода, якою возили ґрунт і будматеріали). Потім уже до роботи підключили екскаватори.

Станція запрацювала у 1932 році. У 1939 році будівництво Дніпрогесу було остаточно завершено.

Факт 5. Тут знайшли мечі часів князя Святослава

Біля Кічкаса під час будівництва Дніпрогесу у 1927-1929 роках знайшли п’ять стародавніх мечів, які датувалися кінцем Х століття. У 2011 році у цьому ж місці на глибині 22 метри рибалка знайшов ще один меч. Фахівці висловлювали припущення, що зброя могла належати київському князеві Святославу Хороброму. Князь загинув 972 року на Дніпрі, в бою з печенігами поблизу острова Хортиця.

Раніше "Телеграф" розповідав, як будували ДніпроГЕС. Наразі станція є п’ятим щаблем Дніпровського каскаду гідроелектростанцій. Висота її греблі становить 60 метрів. Встановлена потужність станції на січень 2022 року становить 1578,6 МВт. Дніпровська ГЕС складається з двох електростанцій: Дніпровської ГЕС-1 та Дніпровської ГЕС-2, що утворюють єдиний комплекс гідротехнічних споруд, розташованих під однією дамбою.