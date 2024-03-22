5 фактов о ДнепроГЭС: Копали лопатами, трижды взрывали и нашли меч Святослава

Под водой исчезли навсегда девять казачьих порогов

Ночью 22 марта Россия атаковала украинскую энергетику и попала восемью крылатыми ракетами Х-101/Х-555 по легендарному ДнепроГЭСу в Запорожье. Станция получила значительные повреждения и электроэнергию пока не производит, но держится.

Россияне по приказу Кремля нацеливаются на ГЭС уже не в первый раз, в прошлый раз — 83 года назад. "Телеграф" рассказывает интересные и малоизвестные факты о культовом сооружении.

Факт 1. Подрывали трижды

Впервые станция была разрушена советскими войсками во время Второй мировой войны, в 1941 году. Днепрогэс была еще и мостом, ее взорвали, чтобы сдержать наступление немцев при отступлении Красной армии. Предварительной эвакуации населения не было, погибли десятки тысяч гражданских, а также советские и германские военные.

ДнепроГЭС после подрыва советскими войсками в 1941 году

После оккупации немецкие инженеры отстроили ГЭС, привезли свои турбины. Но снова взорвали станцию уже во время советского контрнаступления, это произошло в 1943 году.

ДнепроГЭС после подрыва Вермахтом (октябрь 1943)

В третий раз на станцию нацелилась Россия, выпустив по ГЭС 8 ракет 22 марта 2024 года. Один из снарядов попал по автобусу с людьми, который в это время ехал по мосту.

Российская попытка взорвать ДнепроГЭС

Факт 2. Под водой целый потерянный мир

Для строительства ДнепроГЭС советские власти выселили из своих домов жителей 56 населенных пунктов. Под водой оказалось поселение немцев-менонитов Айнлаге с заводами и домами, курорт Александрабад, психбольница "Бетания".

Снесли также сотни курганов, навсегда исчезли следы поселений времен неолита и бронзового века.

Факт 3. Водохранилище затопило легендарные пороги

ДнепроГЭС похоронил 9 легендарных казацких порогов Днепра и сделал реку судоходной. Вода поднималась постепенно и сначала, в 1931 году, исчезли пороги Вильный и Лышний. В 1932 г. были затоплены пороги Будиловский, Вовнижский, Дзвонецкий, Ненасытец и наполовину Лоханский. В 1933 г. исчезли Лоханский и Сурский, и наполовину был затоплен последний порог – Кодакский.

Факт 4. Копали лопатами

Земляные работы начались в марте 1927 года. Условия труда на строительстве грандиозной постройки были каторжными, покинуть строительство работники не могли. Бетон для строительства плотины месили ногами. А основными орудиями труда были лопата, кирка, тачка и грабарка (подвода, по которой возили грунт и стройматериалы). Затем уже к работе подключили экскаваторы.

Станция заработала в 1932 году. В 1939 году строительство ДнепроГЭСа было завершено.

Факт 5. Здесь нашли мечи времен князя Святослава

Возле Кичкаса во время строительства ДнепроГЭСа в 1927-1929 годах нашли пять древних мечей, датировавшихся концом Х века. В 2011 году в этом же месте на глубине 22 метра рыбак нашел еще один меч. Специалисты высказывали предположение, что оружие могло принадлежать киевскому князю Святославу Храброму. Князь погиб в 972 году на Днепре, в бою с печенегами вблизи острова Хортица.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как строили ДнепроГЭС. В настоящее время станция является пятой ступенью Днепровского каскада гидроэлектростанций. Высота ее плотины составляет 60 метров. Установленная мощность станции на январь 2022 составляет 1578,6 МВт. Днепровская ГЭС состоит из двух электростанций: Днепровской ГЭС-1 и Днепровской ГЭС-2, образующих единый комплекс гидротехнических сооружений, расположенных под одной дамбой.