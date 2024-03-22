5 фактов о ДнепроГЭС: Копали лопатами, трижды взрывали и нашли меч Святослава
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Под водой исчезли навсегда девять казачьих порогов
Ночью 22 марта Россия атаковала украинскую энергетику и попала восемью крылатыми ракетами Х-101/Х-555 по легендарному ДнепроГЭСу в Запорожье. Станция получила значительные повреждения и электроэнергию пока не производит, но держится.
Россияне по приказу Кремля нацеливаются на ГЭС уже не в первый раз, в прошлый раз — 83 года назад. "Телеграф" рассказывает интересные и малоизвестные факты о культовом сооружении.
Факт 1. Подрывали трижды
Впервые станция была разрушена советскими войсками во время Второй мировой войны, в 1941 году. Днепрогэс была еще и мостом, ее взорвали, чтобы сдержать наступление немцев при отступлении Красной армии. Предварительной эвакуации населения не было, погибли десятки тысяч гражданских, а также советские и германские военные.
После оккупации немецкие инженеры отстроили ГЭС, привезли свои турбины. Но снова взорвали станцию уже во время советского контрнаступления, это произошло в 1943 году.
В третий раз на станцию нацелилась Россия, выпустив по ГЭС 8 ракет 22 марта 2024 года. Один из снарядов попал по автобусу с людьми, который в это время ехал по мосту.
Факт 2. Под водой целый потерянный мир
Для строительства ДнепроГЭС советские власти выселили из своих домов жителей 56 населенных пунктов. Под водой оказалось поселение немцев-менонитов Айнлаге с заводами и домами, курорт Александрабад, психбольница "Бетания".
Снесли также сотни курганов, навсегда исчезли следы поселений времен неолита и бронзового века.
Факт 3. Водохранилище затопило легендарные пороги
ДнепроГЭС похоронил 9 легендарных казацких порогов Днепра и сделал реку судоходной. Вода поднималась постепенно и сначала, в 1931 году, исчезли пороги Вильный и Лышний. В 1932 г. были затоплены пороги Будиловский, Вовнижский, Дзвонецкий, Ненасытец и наполовину Лоханский. В 1933 г. исчезли Лоханский и Сурский, и наполовину был затоплен последний порог – Кодакский.
Факт 4. Копали лопатами
Земляные работы начались в марте 1927 года. Условия труда на строительстве грандиозной постройки были каторжными, покинуть строительство работники не могли. Бетон для строительства плотины месили ногами. А основными орудиями труда были лопата, кирка, тачка и грабарка (подвода, по которой возили грунт и стройматериалы). Затем уже к работе подключили экскаваторы.
Станция заработала в 1932 году. В 1939 году строительство ДнепроГЭСа было завершено.
Факт 5. Здесь нашли мечи времен князя Святослава
Возле Кичкаса во время строительства ДнепроГЭСа в 1927-1929 годах нашли пять древних мечей, датировавшихся концом Х века. В 2011 году в этом же месте на глубине 22 метра рыбак нашел еще один меч. Специалисты высказывали предположение, что оружие могло принадлежать киевскому князю Святославу Храброму. Князь погиб в 972 году на Днепре, в бою с печенегами вблизи острова Хортица.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как строили ДнепроГЭС. В настоящее время станция является пятой ступенью Днепровского каскада гидроэлектростанций. Высота ее плотины составляет 60 метров. Установленная мощность станции на январь 2022 составляет 1578,6 МВт. Днепровская ГЭС состоит из двух электростанций: Днепровской ГЭС-1 и Днепровской ГЭС-2, образующих единый комплекс гидротехнических сооружений, расположенных под одной дамбой.