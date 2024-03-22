Найперша та найбільша в Україні: як будували ДніпроГЕС та як до станції доклали руку німці
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Станція має довгу та подекуди драматичну історію
Вранці у п’ятницю, 22 березня, росіяни здійснили ракетний удар по найбільшій в Україні гідроелектростанції — Дніпровській ГЕС у Запоріжжі. Пошкоджень зазнали гідроспоруди станції та гребля.
"Телеграф" підібрав невелику довідку про цю станцію. В ній ви дізнаєтесь про історію її будівництва та експлуатації.
Дніпровська ГЕС стала першою гідроелектростанцією, яку збудували на річці Дніпро. Її спорудження розпочалось у березні 1927 році та вирішувало декілька проблем Придніпров'я: по-перше, створювався потужний промислово-енергетичний центр, та завдяки греблі ГЕС що підняла рівень води у річці Дніпро на 37,8 м, утворилась можливість судноплавства від Чорного моря до Києва та вище.
1 травня 1932 року було введено в експлуатацію перший гідроагрегат. 10 жовтня 1932 року рішенням уряду Дніпровська ГЕС зарахована в число діючих промислових підприємств. На той час потужність першої черги ГЕС становила 310 тис. кВт, це п’ять гідроагрегатів потужністю 62 тис. кВт кожний.
У січні 1939 року з пуском останнього, дев'ятого гідроагрегата, Дніпровська ГЕС досягла проєктної потужності – 560 тис. кВт. Так, на карті України з’явилася перша ГЕС, збудована на Дніпрі.
Під час Другої світової війни, 18 серпня 1941 року, станція була зупинена та виведена з експлуатації у зв’язку з наближенням німецьких військ. В 1943 році при відході німецькі окупанти зруйнували машинний зал, щитову стінку та греблю ГЕС.
Однак 23 лютого 1944 року було прийнято рішення про відбудову Дніпровської гідроелектростанції в первинному вигляді. З 1944 року по 1950 рік тривала відбудова станції. Перші три агрегати були введені в експлуатацію у 1947 році з підвищенням потужності до 72 тис. кВт.
У 1950 році було введено в експлуатацію останній гідроагрегат і Дніпровська ГЕС досягла проєктної потужності – 650,6 тис. кВт. Прагнення підвищити ефективність використання гідроенергоресурсів Дніпра і зростання дефіциту пікової потужності викликали необхідність розширення Дніпровської ГЕС з будівництвом другої ГЕС — будівлі машинного залу і встановленням в ньому восьми гідроагрегатів загальною потужністю — 887,6 тис. кВт.
10 листопада 1969 р. почалося будівництво Дніпровської ГЕС-2. Котлован під будівлею ГЕС-2 розроблявся в низовій частини дамби, яка була під напором води, рівним майже — 40 м. Будівельні роботи поблизу діючої гідроелектростанції вимагали обережності, точного розрахунку і таких інженерних рішень, які не зіпсували б архітектурний вигляд ДніпроГЕСу.
У 1974 році були введені в експлуатацію перші три гідроагрегати другої черги ДніпроГЕС. У 1980 році Дніпровська ГЕС-2 вийшла на проєктну потужність, введено в експлуатацію восьмий агрегат.
Наразі станція є п’ятою ступеню Дніпровського каскаду гідроелектростанцій. Висота її греблі становить 60 метрів. Встановлена потужність станції на січень 2022 року складає 1578,6 МВт. Дніпровська ГЕС складається з двох електростанцій: Дніпровської ГЕС-1 та Дніпровської ГЕС-2, які утворюють єдиний комплекс гідротехнічних споруд, розташованих під однією греблею.
За матеріалами "Укргідроенерго"
Нагадаємо, вночі та вранці у п’ятницю, 22 березня, росіяни здійснили масштабну атаку на енергетичну систему України. Зафіксовано влучання в об’єкти генерації та системи розподілу у різних областях.