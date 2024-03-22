Найперша та найбільша в Україні: як будували ДніпроГЕС та як до станції доклали руку німці

Станція має довгу та подекуди драматичну історію

Вранці у п’ятницю, 22 березня, росіяни здійснили ракетний удар по найбільшій в Україні гідроелектростанції — Дніпровській ГЕС у Запоріжжі. Пошкоджень зазнали гідроспоруди станції та гребля.

"Телеграф" підібрав невелику довідку про цю станцію. В ній ви дізнаєтесь про історію її будівництва та експлуатації.

Дніпровська ГЕС стала першою гідроелектростанцією, яку збудували на річці Дніпро. Її спорудження розпочалось у березні 1927 році та вирішувало декілька проблем Придніпров'я: по-перше, створювався потужний промислово-енергетичний центр, та завдяки греблі ГЕС що підняла рівень води у річці Дніпро на 37,8 м, утворилась можливість судноплавства від Чорного моря до Києва та вище.

Будівництво машинної зали Дніпрогесу, 1931 рік.

1 травня 1932 року було введено в експлуатацію перший гідроагрегат. 10 жовтня 1932 року рішенням уряду Дніпровська ГЕС зарахована в число діючих промислових підприємств. На той час потужність першої черги ГЕС становила 310 тис. кВт, це п’ять гідроагрегатів потужністю 62 тис. кВт кожний.

Урочисте відкриття ДніпроГЕСу

У січні 1939 року з пуском останнього, дев'ятого гідроагрегата, Дніпровська ГЕС досягла проєктної потужності – 560 тис. кВт. Так, на карті України з’явилася перша ГЕС, збудована на Дніпрі.

Під час Другої світової війни, 18 серпня 1941 року, станція була зупинена та виведена з експлуатації у зв’язку з наближенням німецьких військ. В 1943 році при відході німецькі окупанти зруйнували машинний зал, щитову стінку та греблю ГЕС.

Зруйнована Дніпровська ГЕС

Зруйнована Дніпровська ГЕС

Однак 23 лютого 1944 року було прийнято рішення про відбудову Дніпровської гідроелектростанції в первинному вигляді. З 1944 року по 1950 рік тривала відбудова станції. Перші три агрегати були введені в експлуатацію у 1947 році з підвищенням потужності до 72 тис. кВт.

Відбудована Дніпровська ГЕС, 1947 рік

У 1950 році було введено в експлуатацію останній гідроагрегат і Дніпровська ГЕС досягла проєктної потужності – 650,6 тис. кВт. Прагнення підвищити ефективність використання гідроенергоресурсів Дніпра і зростання дефіциту пікової потужності викликали необхідність розширення Дніпровської ГЕС з будівництвом другої ГЕС — будівлі машинного залу і встановленням в ньому восьми гідроагрегатів загальною потужністю — 887,6 тис. кВт.

10 листопада 1969 р. почалося будівництво Дніпровської ГЕС-2. Котлован під будівлею ГЕС-2 розроблявся в низовій частини дамби, яка була під напором води, рівним майже — 40 м. Будівельні роботи поблизу діючої гідроелектростанції вимагали обережності, точного розрахунку і таких інженерних рішень, які не зіпсували б архітектурний вигляд ДніпроГЕСу.

У 1974 році були введені в експлуатацію перші три гідроагрегати другої черги ДніпроГЕС. У 1980 році Дніпровська ГЕС-2 вийшла на проєктну потужність, введено в експлуатацію восьмий агрегат.

Наразі станція є п’ятою ступеню Дніпровського каскаду гідроелектростанцій. Висота її греблі становить 60 метрів. Встановлена потужність станції на січень 2022 року складає 1578,6 МВт. Дніпровська ГЕС складається з двох електростанцій: Дніпровської ГЕС-1 та Дніпровської ГЕС-2, які утворюють єдиний комплекс гідротехнічних споруд, розташованих під однією греблею.

Дніпровська ГЕС на мапі

За матеріалами "Укргідроенерго"

Нагадаємо, вночі та вранці у п’ятницю, 22 березня, росіяни здійснили масштабну атаку на енергетичну систему України. Зафіксовано влучання в об’єкти генерації та системи розподілу у різних областях.