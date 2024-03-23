Кліматична зброя — міф чи реальність: синоптик розповіла, чи можуть люди впливати на стихію

Людина не може просто взяти та змінити клімат

Кліматична зброя — явище, оповите таємницями. Вважається, що воно дозволяє використовувати зміни клімату як форми зброї або військової стратегії. Зокрема, кліматична зброя буцімто може включати маніпулювання погодою з метою завдання шкоди противнику, наприклад, шляхом виклику природних катастроф, зміни урожайності або підтримки деяких кліматичних умов, що нададуть перевагу одній зі сторін конфлікту.

Аби з'ясувати, чи так це насправді, "Телеграф" звернувся до синоптика відділу метеопрогнозів Українського гідрометеорологічного центру Олени Палагнюк. За словами фахівця, клімат — це багаторічний режим погоди на певній території, тому його неможливо змінити одним помахом і буквально перетворити на зброю. Це має бути стратегія на десятиліття вперед.

"Як метеоролог і кліматолог я не впевнена, що людина має владу над цим процесом. Ілюзію влади — так, але це не на 100%. Людині добре відомо, що треба робити, щоб спричинити посухи чи повені, але стихія рано чи пізно вийде з-під контролю і невідомо, як це повернеться і яким боком стане. Конкретні приклади використання кліматичної зброї не є загальноприйнятими або підтвердженими. Ця тема викликає багато запитань щодо етичності, міжнародного права і потенційних наслідків для середовища", — пояснила експерт.

Повну версію інтерв'ю з синоптиком читайте в нашому матеріалі: "Чи потрібно боятися кліматичної зброї та чому брешуть прогнози погоди: синоптик пояснив у чому справа".

Також "Телеграф" розповідав, чому прогнози синоптиків не завжди справджуються. Щоб встановити, якою буде погода, фахівці аналізують багато даних та факторів.