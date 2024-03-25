"Врятувала цілу групу": Буданов розповів, як російська коза допомогла ГУР

Тварина увʼязалась за групою розвідки

На одній з операцій Головного управління розвідки Міністерства оборони України цілу групу бійців врятувала коза. Тварина увʼязалась за розвідниками та вибігла перед ними на міну.

Про це розповів керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов у документальному проєкті "ГУР. Битва за море". Він зазначив, що тварина загинула внаслідок вибуху, але врятувала наших бійців.

"Після повернення з рейдів з території противника за ними (група бійців ГУР — ред.) коза. Просто жива коза. Російська, але коза. Йшла-йшла і вирвалась у якийсь момент вперед і наступила на міну. Кози не стало. Сумно, але врятувала всю групу", — розповів глава розвідки.

Він також зазначив, що не дивиться з усмішкою навіть на успішні операції ГУР, адже знає, яка кропітка та складна робота стоїть за цим.

Зауважимо, що тварини вже неодноразово завдавали шкоди росіян. На відміну від кози, які зруйнувала плани окупантів нашкодити ГУР, торік акула напала у Єгипті на росіянина, а морж атакував експедиційне судно з окупантами.

Раніше "Телеграф" писав, що, за словами Кирила Буданова, бойові місії української розвідки у Чорному морі та в окупованому росіянами Криму – це підготовчі заходи для серйозної операції на півострові. Крім іншого, це потужне послання для місцевого населення, яке живе в окупації вже 10 років.